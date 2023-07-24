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721斷氣事件 藍黨團籲台電儘速提檢討報告

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立院黨團今上午舉行記者會。圖／國民黨立院黨團提供
國民黨立院黨團今上午舉行記者會。圖／國民黨立院黨團提供

中油台中天然氣接收站（二接）儀控故障，供氣中斷，導致北部大潭、民營海湖兩電廠長達3小時供電拉警報。國民黨立法院黨團上午記者會說，經濟部長王美花希望二接盡快完工，行政院副院長鄭文燦還跟著背書，這是外行人講外行話，笑死人。

國民黨立委吳怡玎指出，台電7月21日供電差點亮紅燈，事發最危機的時候，備轉容量率最低大約在3％到4.6%。台電8時20分說法，稱備轉容量率是13%，官網8時40分備轉容量率為14.6%，之後海湖、大潭減少發電340萬瓩，大約掉了10％的備轉容量。

吳怡玎說，事發後，台電三更半夜發出新聞稿，告訴大家不用怕，台電有調度慣常水力、大林六號機組、核電廠氣渦輪機組等緊急應變，備轉容量率仍維持在15%。這是要騙多大，備轉容量率，是指緊急發生時可上場的機組有多少，事發前有13%、之後掉了10%，又說補回15%，台電是想掩蓋缺電事實，還是有黑電藏在哪。

國民黨立委賴士葆表示，民進黨政府錯誤的能源政策，躲得了今天，躲不過明天。去年核二廠未停機前，核電占全部發電9%，關掉後大約剩6%，接下來若再關核三廠，6%怎麼來，國民黨團要求台電盡快提出檢討報告，否則又是船過水無痕，外面天氣這麼熱，要人民受罪到什麼時候。

國民黨立委李德維說，如此脆弱的能源供應，對台灣長治久安有非常大的危險，這次運氣好，斷氣是在晚上發生，而非白天尖峰時刻，希望王美花和台電不要粉飾太平，穩定供電是台灣產業界及民眾所需，黨團要求行政院和經濟部做好能源規畫。

台電 國民黨 行政院

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