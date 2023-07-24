板橋幼兒園師提告洩漏個資 王婉諭：所有責難到我為止

新北幼兒園疑餵藥案不起訴處分，幼兒園何姓老師今天提告多人，時代力量立委王婉諭說，希望所有責難到她為止，面對當時家長的無助，如果再重來一次，還是會選擇站出來，未來還會跟需要的人站在一起。

民進黨立委羅致政表示，他的態度很清楚，從一開始到現在，立場都很一致，就是協助家長找出真相，絕對沒有誹謗，甚至是洩漏個資，很遺憾背後有政治人物在操弄，顯然是不想讓事情告一段落。

新北幼兒園疑餵藥案不起訴處分，幼兒園何姓老師認為，王婉諭、羅致政、民進黨新北市議員戴瑋姍、兒童權益促進協會創會理事長王薇君、中原大學生物科技系副教授招名威未審先判，今天在國民黨立委王鴻薇陪同下，親自到北檢提告5人誹謗。

王婉諭說，整起餵藥案發展到現在，對於各方理性建議，她都虛心接受，對於在這起事件過程當中，因為輿論沸騰而遭到波及的人，願意再次致上歉意，提告或者以司法途徑尋求協助，這些都是人民的權利，她予以尊重。

王婉諭表示，各方角力下造成的衝突與對立，本非所願，對於王鴻薇仍然不願意修正不實指控，持續進行政治操作，撕裂社會，深感遺憾，希望大家不要去攻擊追求真相的家長，所有責難，請到她為止。

王婉諭說，她的初衷就是為孩子和家長站出來，希望政府積極作為，加速調查與釐清疑義，保障孩子權益，讓社會大眾安心，包含遊行的訴求，不是針對特定個人，是希望教保員、家長與孩子共好，希望政府積極創造一個更好的幼托環境。