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前瞻軌道自籌款高 高虹安：中央應支援非六都財政

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安。圖／報系資料照
新竹市長高虹安。圖／報系資料照

蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進興建高峰期。去年底上任的縣市長發現，軌道建設的縣市自籌款高得嚇人，六都、七縣市自籌款高達5518億元；新竹市長高虹安指出，若財政收支畫分法無法一時改動，中央推動的前瞻預算實際上也應多考量竹市面臨的財政負擔，提供更多前瞻預算的協助，支援非六都的財政窘境。

高虹安表示，2022年新竹市政府上繳了2106.34億元的稅款，新竹市人均上繳稅額46萬5517元是全國各縣市第一名，但中央給予新竹市的分配數僅143.88億元（含稅課收入及補助收入），國稅回返率只有6.83%，新竹市貢獻國庫如此高的稅收，卻沒有相對應的回收，若比較起六都，新竹市面臨的財政負擔相對拮据許多。

高虹安說，若財政收支劃分法無法一時改動，中央推動的前瞻預算實際上也應多考量新竹市面臨的財政負擔，提供更多前瞻預算的協助，支援非六都的財政窘境。

高虹安指出，她身為新竹市的大家長，必須要將有限的預算運用在對新竹市有助益的建設和民生上面，盼中央應該跟地方好好協商，給予地方明確的前瞻設定目標及相對應的預算，集中投入資源來因應，才能真正說是前瞻。

高虹安 軌道建設

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