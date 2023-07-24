陽光行動／財劃法修不了 專家：可思考減少地方支出

前瞻基礎建設造成地方巨大財政壓力，多位縣市首長都呼籲中央修改財政收支劃分法，透過修正統籌稅款分配方式紓解地方負擔，但修法至今零進度。中央大學客家語文暨社會科學學系教授王保鍵認為，外界關注財劃法修法如何增加地方收入，但也可思考如何減少地方負擔，釐清地方和中央支出的責任。

王保鍵表示，財劃法上次修正已是1999年，國內直轄市已經從當時的2個變成6個，大家都希望財政制度更合理分配，卻常涉及政治角力。

他認為，現在外界關注財劃法修法如何增加地方收入，但其實財劃法還有支出層面，「換個想法，能不能減少地方的負擔」，像桃園升格後，僅少數高中職維持國立，多數都改為市立，相對而言就會增加地方支出，因此財劃法修法，也不能忽略地方和中央支出的責任，應思考哪些層面不再由地方負擔，而回到中央政府負責。

不過，王保鍵也提到，地方政府不斷增加公共支出同時，都會想辦法跟中央要求更多經費，收入甚至長期仰賴中央補助款，導致財政紀律越來越差。雖地方稅法通則早於2002年通過，讓縣市政府開徵特別稅課、臨時稅課或附加稅課，但就怕得罪選民，實際上運作效果不好，很難彌補財政支出。

王保鍵以英國為例，現在倫敦正在建鐵軌，中央政府有補助，但大部分還是要靠地方，此時地方政府會跟居民多收稅，並將稅收「專款專用」蓋鐵軌，就是要讓地方居民知道，為了建設、增加支出時相對就要增加財源，負擔應有的義務。

面對前瞻預算建設造成許多地方政府巨大財政壓力，王保鍵感嘆，地方政府看到前瞻建設計畫這塊大餅，如果不去爭取可能很難對選民交代，但爭取到經費後，按照現在的財劃法補助機制，各縣市仍要負擔不同比例的自籌款，未來可能還有相當的營運成本，即使修財劃法或許能減輕地方負擔，但地方爭取中央經費時仍要三思，應先評估好自身的財政能力。