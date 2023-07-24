陽光行動回響／基隆捷運通車他已卸任 謝國樑：有責任思考營運虧損

聯合報今天「陽光行動」專題報導前瞻基礎建設計畫中，軌道建設自籌款壓力恐成壓垮縣市財政的錢坑。基隆市長謝國樑今天說，市府除了思考基隆捷運建設經費來源，因為基捷建好，未來開始營運勢必虧損，到時候他雖已經卸任，但是現在他也有責任思考營運虧損如何彌補。

謝國樑今年出席「信義有愛」三對三籃球賽、親子投籃賽時說，聯合報的專題報導恰恰凸顯包括基隆在內的縣市，在做軌道建設所面臨的難題。基市府感謝行政院對於推動基隆捷運的幫助，以及行政院副院長鄭文燦建議成立基金方案。用基金挹注軌道建設的資本支出，就不用納入基隆市的公共債務總合，開發過程如果有一些財源挹注，就可以還掉基金投注花費掉的錢。

謝國樑表示，對於基隆捷運建設計畫，市府不但要思考建設所需要的經費，也需要去思考未來開始營運的時候，所要面臨的虧損跟補貼。因為營運一開始，財務一定沒有辦法得到正數，這個部分也是市府未來在做更多研究的時候，所要思考的方向。

謝國樑說，現在有現在的困擾，未來有未來的煩惱，市府就是一步、一步來，現在先思考建設，未來再來思考營運問題。營運的時候還會碰到一些挑戰，因為營運也是另外一個花費。等捷運建置完，他一定也已經卸任，但他做為一個現任市長，也必須替未來的營運做考量。