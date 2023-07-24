陽光行動／基捷分攤額爭議政院提基金解套 謝國樑：參考桃園經驗

本報陽光計畫今天探討蔡政府前瞻基礎建設計畫，自籌款大增爭議。基隆捷運分攤額爭議中央、地方多次互槓，行政院日前已向基市府提出解套方案建議，市長謝國樑證實有收到，並說將考慮以基金方式興建營運，認為對財務會有很大的幫助，將參照桃園市過去成功經驗辦理。

蔡英文總統5年前宣布動用81億元前瞻基礎建設經費建基隆輕軌，聲稱基隆市府不用出資，後來胎死腹中；交通部改推基隆捷運第一階段（南港到八堵），去年估算經費400多億，市府負擔17.7億元，但今年追加到近700億，市府分攤費用提高到61億元，地方分攤額度暴增。

謝國樑對暴增的自籌款原本表示無法接受，但市府態度已軟化，願支付部分自籌款，但希望能夠延長分攤年限起碼20年，協助基隆市減輕財政負擔，期能讓捷運早日動工興建。

行政院日前已向基隆市府提出解套方案，建議採取成立基金方式，謝國樑正在審慎評估可行性。行政院副院長鄭文燦昨到基隆，也表示會協助降低基隆負擔。

謝國樑說，目前依行政院建議，考慮以基金方式興建營運，相信對基隆的財務會有很大的幫助，也會參照桃園市過去成功經驗辦理。但是否就此解決分攤額爭議，仍待謝國樑最後決定。據了解，是行政院副院長鄭文燦居中協助及提供建議。

基市府籌措財源方面，目前已含盤點具有就業與城市居住潛力的基地，7月將推出「容積銀行」，增加市庫收入的容積移轉方案，為興建捷運做準備。

相關人士指出，透過成立捷運基金可透過基金融資、借貸，在還款周期也會有更多彈性空間。

桃園過去成功經驗是什麼？據指出，桃園以自償性債務開源節流，積極調度並增加捷運軌道基金收入，捷運建設經費主要收入有場站聯合開發收益，聯合開發所得的權利金、投資收益均都將成為軌道基金。