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8千4百億前瞻計畫花去哪裡？ 鄭文燦列舉這些這麼說

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
行政院副院長鄭文燦說，如果不是有前瞻建設，台灣面對極端氣候，經過兩次的百年大旱，一定沒有辦法度過。記者黃寅／攝影
行政院副院長鄭文燦說，如果不是有前瞻建設，台灣面對極端氣候，經過兩次的百年大旱，一定沒有辦法度過。記者黃寅／攝影

政府的8千4百億前瞻計畫花去哪裡，屢被總統參選人柯文哲、侯友宜質疑，行政院副院長鄭文燦今出席宗教教為民進黨總統參選人賴清德的造勢活動時說，蔡英文總統執政讓台灣變成不一樣的進步國家，並說如果不是有前瞻建設，台灣面對極端氣候，經過兩次的百年大旱，一定沒有辦法度過。

鄭文燦下午出席「中區宗教賴清德後援會成立大會」時做以上表示，他說，蔡英文總統執政以來，國家的財政變好、經濟成長變好，所以有能力做這麼多的大建設、大福利，也因此有能力讓台灣變成不一樣的進步國家。

他舉例，以前馬英九執政時，長照預算不到1百億元，今年編列的長照預算650億元以上。以前照顧年輕的家庭，少子化育兒津貼也不到1百億元，現在編列的預算到達1千億元，讓老人和年輕人家庭得到照顧。

鄭文燦反問，以前有這麼多社會住宅嗎？「沒有」，如果不是前瞻計畫，台灣能做每個直轄市的軌道建設嗎？如果不是有前瞻建設，台灣面對極端氣候，經過兩次的百年大旱，一定沒有辦法度過。

所以，蔡總統的執政，讓世界看到台灣、讓世界認同台灣、讓世界保護台灣，讓台灣的問題成為世界共同的利益、保持台灣的安全成為全世界的共識，這個就是改變。

鄭文燦說，賴清德有完整的資歷、有國政的經驗、有對民主堅定的信念，有豐富的行政領導經驗，他已經準備好了，經過這段時間，大家可以了解，賴清德最可以繼續蔡英文總統的路線。

蔡英文 賴清德 鄭文燦

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