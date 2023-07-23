陸生訪台團結束行程 機場與台生離別擁抱

前總統馬英九基金會邀訪大陸大學訪問團，來台訪問9天8夜行程，今天順利圓滿完成。上午訪問團抵達桃園機場，搭乘中國國際航空CA-186離台，離別時與在地台生交換禮物、並擁抱致意。

馬英九昨晚設宴歡送訪問團，訪問團團長北京大學黨委書記郝平表示，非常感謝馬英九與馬英九基金會的邀請，相信這對大陸同學來說，都是一生難忘的旅程，這幾天行程中，他們感受到台灣同胞的歡迎與善意，讓他深刻感受兩岸同根同源，血濃於水，雙方的情感是化不開的。

馬英九指出，這次訪問政大、文化、台大、東華四所大學，大陸同學與台灣同學都有非常深入的交流與互動，這也是他今年3月帶著大九學堂同學訪問大陸後，決心推動大陸同學回訪的重要原因，他也非常欣慰這次的訪問非常成功。

陸生參訪團來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學和湖南大學等5校，由前北京大學校長郝平率團來台。在台9天跑16個行程，包含台積電的台積創新館參訪、政大、台大、故宮博物院、慈濟，還有到太魯閣、九份等觀光景點。