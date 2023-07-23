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熱傷害就診人數達去年1.6倍 立委要勞動部主動加強稽查

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
全台天氣炎熱，7月至今熱傷害急診人次是去年同期1.6倍。本報資料照片
全台天氣炎熱，7月至今熱傷害急診人次是去年同期1.6倍。本報資料照片

台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，連日高溫致死頻傳，今年7月截至7月15日止，已經有470人因為熱傷害就診，數字是去年同期1.6倍，政府應該保障戶外勞工的機制，加強稽查作業，研議參考日本採行的WBGT指數，完善保障高溫勞動者的權益。

邱臣遠在臉書發文表示，最近西班牙有3名勞工熱死，致使歐盟工會要求修訂高溫禁令，上個星期在嘉義的39歲瓜田青農，因為在35度的氣溫下工作，熱到猝死，極端氣候正嚴重威脅勞工的戶外工作安全。

邱臣遠指出，根據衛福部統計，今年7月至7月15日止，有470人因為熱傷害就診，是去年同期1.6倍。衛福部報告也指出，每年高溫季節為發生熱疾病至急診就醫的高峰期，衛福部提醒經常在戶外工作的勞工，必需提高警覺，強化相關預防措施。

邱臣遠說，根據求職網統計，目前有高達93.2％的勞工，認為政府應該訂定高溫假，企業方面只有46.9％贊成；但是對於高溫假是否應有行業與職務限制，分別有53.3％的勞工與43%的企業認同，高溫假在勞資雙方的看法上，仍然難以達到共識。

邱臣遠表示，檢視現有勞工高溫保障規範，只有勞動部在2019年訂定高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引，今年6月第一次修正，計算熱指數，提出工作與休息時間的建議，因為指引沒有強制，加上沒有稽查，戶外勞工難獲保障。

邱臣遠認為，面對高溫氣候威脅，政府應該有保障戶外勞工的機制，加強稽查作業，提醒雇主落實相關規範，避免勞工免受熱危害，同時研議參考日本採行的WBGT指數，把綜合溫度、濕度、風速及輻射熱、工作服的影響考量在內，更加完善保障高溫勞動者的權益。

高溫 邱臣遠

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