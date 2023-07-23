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賴品妤拚連任立委 汐止在地居民自發組青年軍

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委賴品妤今天成立汐止青年軍舉行誓師大會。記者林銘翰／攝影
民進黨立委賴品妤今天成立汐止青年軍舉行誓師大會。記者林銘翰／攝影

民進黨立委賴品妤拚連任，今天成立汐止青年軍舉行誓師大會，她認為她的最大優勢，就是政績，包括汐止捷運在她任內核定，還有各項大大小小的建設，不管是在地方的建設，還是中央的表現，相信都是有目共睹。

距離2024年立委選舉不到半年，約百位來自新北市汐止區在地青年，自發串連成立青年軍，力挺賴品妤連任，今天上午在台大校友會館成立汐止青年軍，同步舉行誓師大會。

青年軍代表林希穎表示，青年軍成員來自百工百業的年輕世代，大家都認為賴品妤值得信賴，汐止居民常稱讚她勤跑基層，傾聽地方心聲，包括爭取汐東捷運核定，汐科站加開出口，台鐵沿線隔音牆，汐止多所學校1億元的改建經費等，帶來空前的改變。

林希穎說，賴品妤在國會為青年權益的付出，有目共睹，無論是學貸門檻降低，租屋補助，育兒津貼，或是社宅輪候制，都讓人感受到，她是最了解年輕人的痛的政治人物，青年軍要集結所有力量，支持賴品妤留在國會。

賴品妤表示，新北市汐止區是許多年輕朋友選擇定居，孕育下一代的新家鄉，但是汐止區的軟硬體早已跟不上增長的人口，她把握所有機會爭取建設，提出高標的法案數，在主責委員會的質詢更是全勤。

賴品妤說，她為汐止爭取到的全面改變正在發生，下一屆最重要的任務之一，就是確保這些建設能夠如期完工，青年軍皆為年輕在各領域具備專業的新世代，他們將為汐止這座年輕的城市，為台灣繼續奮鬥。

賴品妤表示，相較於同為年輕世代的對手，她最大的優勢就是政績，包括汐止最重要的交通建設捷運，爭取台鐵汐科站改建，還有其他大大小小的建設，不管是地方的建設或者中央的表現，相信都是有目共睹。

汐止 青年 賴品妤

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