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屏東選哲之友會 柯文哲：不僅跨濁水溪 還要跨高屏溪

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左二）今上午出席屏東選哲之友會，柯喊出「不僅跨過濁水溪，還跨過高屏溪」。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（左二）今上午出席屏東選哲之友會，柯喊出「不僅跨過濁水溪，還跨過高屏溪」。記者劉星君／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今到屏東，主持屏東選哲之友會成立，現場頒證屏東縣台灣選哲之友會各分會長等人的聘書，柯文哲上台致詞說，台下民眾高喊「總統好」。柯文哲致詞說，前陣子有人說民眾黨跨不過濁水溪，今天看到大家在這裡「我相信不僅跨過濁水溪，還跨過高屏溪」。

屏東縣選哲之友會今成立，在屏東市和樂餐廳造勢，現場約400人參加，位子未坐滿。柯文哲今在支持者簇擁下，高喊「台灣選擇柯文哲、唯一選擇柯文哲」，柯文哲坐定後，民眾陸續跟他合照，經主持人說明之後有合照時間，要合照民眾才離去。

柯文哲上台致詞，看到大家很榮幸、高興，前一陣子有人說民眾黨跨不過濁水溪，今看到大家在這裡，「我相信不僅跨過濁水溪，還跨過高屏溪」，他這輩子最困難一件事是一日雙塔，從基隆富貴角燈塔一路騎到墾丁鵝鑾鼻燈塔，一天騎520公里，相當困難，很多人認為不可能，還是完成了，今成立屏東選哲之友會，從台灣最南端出發，一路往北，翻轉台灣歷史、改變台灣未來。

柯文哲說，民眾黨雖是小黨，常有人批評人才不夠多，這反而是優點，人才不夠多，別得黨講聯合政府大家不會相信，他們講聯合政府大家一定會相信，「因為我們不分顏色，用人唯才」，服務台灣民眾，聯合政府團結台灣。

柯文哲說，選總統有其理想，希望台灣是美麗之島福爾摩沙，而不是向外國媒體描述兵凶戰野之地，台灣應當作為中美溝通橋梁，而不是中美對抗的棋子，台灣應當是團結和諧社會，不是分裂仇恨國家，要達到此目的，要有清廉、勤政、愛鄉土與愛民的政府領導，而不是每天搞分裂，破壞製造仇恨。

柯文哲說，謝謝大家，希望每個人都是柯文哲在屏東的分身，透過大家幫忙一起努力，義無反顧拚一次，讓台灣有新的未來。

柯文哲說，政治核心是執行力，政府存在目的解決老百姓每天問題，他還沒上任台北市長時去一趟小琉球，發現小琉球有一塊台北市府土地，當時琉球鄉人說，要蓋長照中心，缺一塊土地，希望台北市給小琉球，他當市長以後，馬上與屏縣府聯絡，土地無償撥用給縣府，2020年小琉球衛生所附設護理之家蓋在那裡。

柯文哲說，屏東在台灣最南端，約八十萬人口，有六分之一從事農漁牧業，一年產值七百億，這是屏東優勢，屏東四季如夏，這是屏東優點，屏東兩個優勢，農業與觀光。農業科技化精緻化，新竹有科技新貴，將來屏東也可以有農業新貴，做到產業升值、觀光加值，經濟變好，工作機會變多，年輕人回屏東。

民眾黨總統參選人柯文哲今上午出席屏東選哲之友會，台下支持者高喊總統好。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今上午出席屏東選哲之友會，台下支持者高喊總統好。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（左七）今上午出席屏東選哲之友會，受贈會旗給屏東選哲之友會總會長藍群傑（左八）。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（左七）今上午出席屏東選哲之友會，受贈會旗給屏東選哲之友會總會長藍群傑（左八）。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今上午出席屏東選哲之友會成立，一坐下後，民眾爭相跟他合影。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今上午出席屏東選哲之友會成立，一坐下後，民眾爭相跟他合影。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今上午出席屏東選哲之友會成立，在團隊簇擁下進場。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今上午出席屏東選哲之友會成立，在團隊簇擁下進場。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今上午出席屏東選哲之友會成立，在團隊簇擁下進場。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今上午出席屏東選哲之友會成立，在團隊簇擁下進場。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（中）今上午出席屏東選哲之友會，柯喊出，不僅要跨過濁水溪，還要跨過高屏溪。記者劉星君／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（中）今上午出席屏東選哲之友會，柯喊出，不僅要跨過濁水溪，還要跨過高屏溪。記者劉星君／攝影

屏東縣 柯文哲 小琉球

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