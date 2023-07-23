屏東選哲之友會 柯文哲：不僅跨濁水溪 還要跨高屏溪

民眾黨總統參選人柯文哲今到屏東，主持屏東選哲之友會成立，現場頒證屏東縣台灣選哲之友會各分會長等人的聘書，柯文哲上台致詞說，台下民眾高喊「總統好」。柯文哲致詞說，前陣子有人說民眾黨跨不過濁水溪，今天看到大家在這裡「我相信不僅跨過濁水溪，還跨過高屏溪」。

屏東縣選哲之友會今成立，在屏東市和樂餐廳造勢，現場約400人參加，位子未坐滿。柯文哲今在支持者簇擁下，高喊「台灣選擇柯文哲、唯一選擇柯文哲」，柯文哲坐定後，民眾陸續跟他合照，經主持人說明之後有合照時間，要合照民眾才離去。

柯文哲上台致詞，看到大家很榮幸、高興，前一陣子有人說民眾黨跨不過濁水溪，今看到大家在這裡，「我相信不僅跨過濁水溪，還跨過高屏溪」，他這輩子最困難一件事是一日雙塔，從基隆富貴角燈塔一路騎到墾丁鵝鑾鼻燈塔，一天騎520公里，相當困難，很多人認為不可能，還是完成了，今成立屏東選哲之友會，從台灣最南端出發，一路往北，翻轉台灣歷史、改變台灣未來。

柯文哲說，民眾黨雖是小黨，常有人批評人才不夠多，這反而是優點，人才不夠多，別得黨講聯合政府大家不會相信，他們講聯合政府大家一定會相信，「因為我們不分顏色，用人唯才」，服務台灣民眾，聯合政府團結台灣。

柯文哲說，選總統有其理想，希望台灣是美麗之島福爾摩沙，而不是向外國媒體描述兵凶戰野之地，台灣應當作為中美溝通橋梁，而不是中美對抗的棋子，台灣應當是團結和諧社會，不是分裂仇恨國家，要達到此目的，要有清廉、勤政、愛鄉土與愛民的政府領導，而不是每天搞分裂，破壞製造仇恨。

柯文哲說，謝謝大家，希望每個人都是柯文哲在屏東的分身，透過大家幫忙一起努力，義無反顧拚一次，讓台灣有新的未來。

柯文哲說，政治核心是執行力，政府存在目的解決老百姓每天問題，他還沒上任台北市長時去一趟小琉球，發現小琉球有一塊台北市府土地，當時琉球鄉人說，要蓋長照中心，缺一塊土地，希望台北市給小琉球，他當市長以後，馬上與屏縣府聯絡，土地無償撥用給縣府，2020年小琉球衛生所附設護理之家蓋在那裡。