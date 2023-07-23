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「禿子、漢子、燕子合體了」 國民黨全代會氣氛飆高點
國民黨總統參選人侯友宜今日上午至板橋參加國民黨全代會，他致詞時特別特到要感謝高雄市前市長韓國瑜。侯致詞結束後，韓國瑜上台與侯友宜「當眾擁抱」，兩人在台上牽著手、摟著對方，展現團結，過程中還不斷交頭接耳，隨後盧秀燕也加入，主持人高喊「禿子、漢子、燕子也合體了」，現場氣氛沸騰到最高點。
侯友宜今早到達全代會會場時，先在場外等待韓國瑜到場，隨後便不斷緊抓韓國瑜，還在聯訪中向韓國瑜當面道歉，展現十足誠意。侯友宜隨後在致詞時，不斷提到韓國瑜，還說他一直記得韓說過的「莫忘世上苦人多」，使現場民眾情緒越來越高昂。
侯友宜致詞結束後，韓國瑜上台與侯友宜相擁，兩人一起拉手高舉，還互相摟著對方，成為現場關注焦點。隨後連台中市長盧秀燕都加入，主持人大聲喊著「禿子、漢子、燕子也合體了」，三人展現國民黨團結的模樣，現場氣氛相當熱絡。
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