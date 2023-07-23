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國民黨全代侯友宜高喊反對台獨、一國兩制

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜在全代會致詞時表示，要捍衛台灣民主自由，反對台獨、反對一國兩制，要為台灣創造更和平、安定、繁榮的未來。全場高喊「侯友宜凍蒜、侯友宜凍蒜」。記者張睿廷／攝影
侯友宜在全代會致詞時表示，要捍衛台灣民主自由，反對台獨、反對一國兩制，要為台灣創造更和平、安定、繁榮的未來。全場高喊「侯友宜凍蒜、侯友宜凍蒜」。記者張睿廷／攝影

國民黨總統參選人侯友宜參加國民黨全會，他表示，民進黨執政，造成兵凶戰危，還有政治貪污腐敗，弊案、黑金事件層出不窮，要下架民進黨，捍衛台灣民主自由，反對台獨，反對一國兩制，要為台灣創造更和平、安定、繁榮的未來。

侯友宜說，他經常被民眾問到，兩岸會戰爭嗎？台灣正被一股力量推向戰爭邊緣，民進黨執政，造成兩岸兵凶戰危，被國際認定是最危險的地方，最有可能發生戰爭的地方，做父母的都擔心孩子會不會被送上戰場，男女朋友會擔心另一半會不會上前線，整個社會都在擔心寶島能夠安居樂業嗎？會不會出現白髮人送黑髮人的悲劇？這就是台灣2300萬人最深的恐懼。

侯友宜表示，從退出聯合國、中美斷交等事件中，都在國民黨領導下，全力發展經濟，為台灣社會創造經濟學台灣、政治學台北，創造經濟奇蹟，當年蔣經國總統，大開大闔，讓台灣加速民主化，1992年辜汪會談，馬習會，都是在台海穩定，兩岸和平的基礎。

侯友宜說，民進黨執政後，新聞媒體被迫關台，人民需求無法滿足，疫苗口罩、快篩都缺，促轉會變成東廠，政治上的貪污腐敗，弊案、黑金、詐騙事件層出不窮，現在還急著把台灣推向兵凶戰危的火線，這樣的民進黨，我們還要忍多久， 要不要讓他們下台。

侯友宜指出，選對黨，用對人，做對的事，就是台灣繁榮，安居樂業，沒有和平，一切都是空談，沒有和平，一切努力，都會化為烏有，避免戰爭，追求和平，是每個國家領袖最重要的責任，他當總統，最主要是加強民主、國防、兩岸交流、降低衝突，讓台灣遠離戰爭，讓台灣遠離戰爭。

侯友宜表示，他向全國人民宣示，會竭盡所能，用盡他的力量與生命，捍衛台灣民主自由，反對台獨，反對一國兩制，他要為台灣創造更和平安定與繁榮的未來，國民黨加油，中華民國加油。

侯友宜 戰爭 民進黨

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