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法國友台議員率團第三度訪台 外交部：彰顯台法友好

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
法國參議員賈克梅（Annick_Jacquemet）（左二）、參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André_Gattolin）（左三）、參議員布朗（Étienne_Blanc）（右三）、參議院友台小組副主席瓦里尼。圖／外交部提供
法國參議員賈克梅（Annick_Jacquemet）（左二）、參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André_Gattolin）（左三）、參議員布朗（Étienne_Blanc）（右三）、參議院友台小組副主席瓦里尼。圖／外交部提供

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André Gattolin）23日率團應邀訪台，外交部表示，這是法國友台議員今年第三度率團訪台，彰顯台法之間深厚情誼，外交部誠摯歡迎。

葛托蘭訪團成員橫跨各黨派，包括參議院友台小組副主席瓦里尼（André Vallini）、參議員布朗（Étienne Blanc）及參議員賈克梅（Annick Jacquemet）共4人。

外交部指出，葛托蘭等議員首次訪台，是繼今年法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）及法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）訪台後，法國民意機構友我議員第三度組團訪台，彰顯台法間深厚情誼。

外交部表示，訪團將晉見副總統賴清德，拜會立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、經濟部次長陳正祺、環保署長張子敬及我國企業代表與學者專家，接受勞動部長許銘春及外交部次長俞大㵢款宴，也將參訪我國重要經濟文化建設，以深入瞭解台灣蓬勃發展的民主活力。

外交部表示，葛托蘭將就台海等印太地區地緣政治情勢、民主人權價值、台法經貿、環保及半導體交流等議題與我國相關部會交換意見，持續深化台法互惠互利的合作關係，在俄烏戰爭未歇，中國大陸對台文攻武嚇不斷之際，以實際行動向國際社會傳達法國民意支持民主台灣，及齊心守護台法共享價值等重要訊息。

外交部 法國 議員

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