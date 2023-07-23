酸蔡冷氣不錯！游淑慧秀藍綠全代會照 網讚沒比較沒傷害

國民黨今天上午在板橋體育場舉辦全代，代表國民黨參選士林、大同立委的議員游淑慧今天也在臉書貼文，表示「不是大飯店的冷氣，不需外套，短袖剛好、知道冷熱節能省碳」，並說「我們準備好了」。

上周日民進黨在圓山飯店舉辦全代會，凱道同時段有上萬群眾頂著烈陽集會訴求居住正義、司法正義，不過總統蔡英文當天穿著棒球外套出席全代會稱「冷氣還不錯」，引發熱議。民進黨還反擊是在野黨惡意炒作，並問國民黨、民眾黨全代會會吹冷氣嗎，不要打臉自己。

游淑慧今天則在臉書貼出國民黨全代會的合照，並對照民進黨全代會總統蔡英文及黨主席、總統參選人賴清德等棒球外套的照片，大酸「冷氣吹到穿外套超NG」。