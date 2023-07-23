侯友宜台上致詞特別提韓國瑜 台下響如雷貫耳掌聲

國民黨總統參選人侯友宜今日在國民黨全代會致詞時表示，各位縣市首長，大家都是他的榜樣，「特別是韓市長」。這句話一出，全場頓時立刻響起如雷貫耳歡呼聲，台下民眾不斷尖叫。侯友宜隨後又說，他這些年來一直把高雄市前市長韓國瑜曾說的「勿忘世上苦人多」放在心上，台下二度想起尖叫與歡呼聲，氣氛相當熱絡。

侯友宜說，自己接受徵召代表中國國民黨參選中華民國，他要感謝全國人民及全黨同志給了堅定支持，是大家的支持、鼓勵」提醒，讓他跑得更快更遠，謝謝黨主席朱立倫在最艱困的時候，帶領國民黨通過一道又一道的難關，謝謝每個在選戰中守住民主聖地的戰將。

侯友宜說，在這幾年的選舉中，高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長萬安及本黨執政的各位縣市首長，大家都是他的榜樣，「特別是韓市長」。全場頓時立刻響起如雷貫耳歡呼聲，台下民眾不斷尖叫。

侯友宜表示，過去這些年來，韓國瑜為了國民黨，為了中華民國，付出與貢獻，更令他深深感動，韓的一句話，「勿忘世上苦人多。」，他這些年來一直放在心上。現在二度響起歡呼與掌聲。