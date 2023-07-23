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藍全代會通過提名侯友宜選總統 朱立倫：組執政大聯盟

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨全代會今天登場，將正式通過提名新北市長侯友宜（中）參選總統，侯將與高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕同場，營造大團結氣氛。記者潘俊宏／攝影
國民黨全代會今天登場，將正式通過提名新北市長侯友宜（中）參選總統，侯將與高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕同場，營造大團結氣氛。記者潘俊宏／攝影

國民黨全代會今天在板橋體育館舉行，黨主席朱立倫宣布，正式通過提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，侯友宜是經過公平的投票通過的參選人，掃除不公不義的英雄，現在是新北市的鐵漢市長，未來是中華民國的鐵漢總統。朱說，要拚2024翻轉台灣，要結合每一份力量，不但藍營要團結，要讓在野能夠大聯盟，未來執政後，也要建立一個和平、安定、正義的執政大聯盟。

朱立倫表示，在選戰的過程當中碰到很多困難、亂流，但國民黨有堅定的決心、堅強的意志，只要團結沒有什麼不可能，但只要不團結就什麼都不可能。大家也知道要放下自我，遇到困難時，小我小一點、大我大一點，大家要秉持一個心，「成功不必在我，成功一定有我」。

朱強調，面對2024的選戰，全台灣有六成民意希望政黨輪替，翻轉台灣。這是一場和平與戰爭的選戰，是大家選擇未來要和平安定還是兵凶戰危，民進黨的台獨黨綱，加上去中、反中、抗中，為了一黨之私的政治利益，讓台灣可能變成全世界最危險的地方。

朱立倫說，過去國民黨執政時，大家都說台灣是全世界經濟、民主的奇蹟，但民進黨竟然把台灣變成全世界最危險的地方。而民進黨還提名台獨金孫、台獨工作者賴清德要來參選總統，不只台灣，連全世界的友人都擔憂台灣要陷入戰爭。

朱立倫重申，國民黨根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，以及國民黨章黨綱的規範，九二共識、一中各表和反對台獨及一國兩制，來推動兩岸關係，今天國民黨不但能堅定立場，一貫的做法就是親美、友日、和陸，國民黨重新執政後會成為和平的締造者，不像民進黨變成造成世界民主國家的麻煩者。

朱立倫說，民進黨除了台獨黨綱，另外一塊神主牌就是反核，非核家園是台灣的共識，大家必須務實穩健，至少要有電、要能源安全、環保檢討。但民進黨讓台灣缺電、斷電，而侯友宜積極解決核廢的基礎下讓核一核二核三延役。

朱立倫表示，民進黨執政這7年多來，治安敗壞、詐騙橫行，綠色政權比比皆是，綠能你不能，造成台灣不公不義，讓民進黨走上街頭追求公平正義，但民進黨卻在五星級飯店吃香喝辣吹冷氣，嘲笑年輕人，這是多諷刺的畫面。

朱立倫說，侯友宜是掃黑掃除不公不義的英雄，他是新北市的鐵漢市長，未來是中華民國的鐵漢總統，掃除不公不義，要重建特偵組，這是公平正義對綠色政權的選戰。

2024大選 總統大選 朱立倫 侯友宜 國民黨

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