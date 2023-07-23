北流1.9億引爆柯粉戰蔣市府 她曝柯文哲碰蔣萬安都失分

北流1.9億爭議款，引爆柯粉網攻北市府，北市前副市長黃珊珊昨晚也轟副市長李四川，表示李故意混淆視聽，推諉卸責。李四川則在自己臉書底下留言，表示北市府沒有說市長柯文哲沒編預算，而是說正在研究是否編列明年度預算。曾幫柯文哲操刀Line社群、曾列民眾黨2020不分區立委的吳靜怡分析，柯文哲只要碰到蔣萬安，柯文哲每場演習都失分。

吳靜怡分析，國民黨勢必靠每場「萬安演習」趁勢得分，吳說，柯文哲上周出爐的民調表現是下跌的，其真正原因是嗆北市府團隊「太監」，嚴格說是柯自己口誤卻責怪「太會造謠、抹紅、抹黑」；還有北流工程欠款1.9億元工程款未結，每月利息還達80萬元，蔣萬安要柯文哲解釋...。

吳靜怡說，2018的選情，柯文哲拼老命跟佛系的丁守中拚搏，最終險勝0.82%才得以連任，再加上黃珊珊2022掉棒，都能證明台北市人民對柯文哲市政績效並不埋單，如果持續吵下去，最後，引爆了社會共識：「誰要相信柯文哲？」那就後患無窮。

吳靜怡表示，「藍白談合」唯一條件就是柯文哲民調被邊緣，藍軍打不打？所以結論是，唯一能撐住柯文哲民調的就是民進黨了，「柯粉網軍不要再一直攻擊人家了」。