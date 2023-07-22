朱立倫疑誤稱侯友宜十大傑出青年 王定宇：真是高級黑

國民黨主席朱立倫今天出席「亞洲海外台商『侯』援會成立大會時表示，當年的十大傑出青年，故總統蔣經國共頒了兩位，一位是現任桃園市長張善政，另一位就是侯友宜，「經國先生是很有眼光的」。民進黨立委王定宇表示，結果經過考證，侯友宜根本連十大傑出青年都不是，而是獲得救國團的青年獎章。朱立倫不管是有心還是無意，「真的是高級黑啊」。

媒體人黃揚明今天在臉書表示，歷屆十大傑出青年獲選名單在國際青商會中華民國總會的官網都查得到。民國73年的得獎名單，並沒有侯友宜或張善政的名字。事實查核結論，侯友宜、張善政都沒有得過國際青商會中華民國總會主辦的「十大傑出青年」，他們2人得過的是救國團頒發的「青年獎章」。

王定宇晚間也透過錄製影片表示，「朱立倫好像真的找不到什麼來誇獎侯友宜」，竟然誇獎侯友宜年輕時是十大傑出青年，還說是蔣經國眼光好。結果經過考證，侯友宜根本連十大傑出青年都不是，而是獲得救國團的青年獎章。

王定宇說，「要誇獎一個選總統的人，找不到他當新北市長的優點」，要找到很久很久以前，所謂的十大傑出青年，結果還找錯。朱立倫這種誇讚，不就剛好證明侯友宜找不到優點勝任總統，那還要大家支持侯做什麼，朱立倫不管是有心還是無意，「真的是高級黑啊」。