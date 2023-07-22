精照困境3／曾被強制送醫11次 精障者明川在會所落腳

精神障礙者明川大三那年因一次創傷事件，被診斷出躁鬱症，領有身心障礙手冊。罹病期間，他先後被父母強制送醫11次。明川回憶，還住在學校宿舍時，有次母親以探訪為由來到學校，自己不疑有他打開宿舍房門，卻發現母親背後還帶了警消人員，他又一次被強制送醫。

父母雙亡後，他把雙親留下的房子出租，自己也希望找份工作支應生活所需、回歸社會。在台北市勞動局勞動力重建運用處介紹下，明川進入社區精障者支持單位「興隆會所」，他的人生有了全新的轉變。

跟著影片打八段錦作為早操，結束後分組進行晨會，「行政組」、「餐飲組」、「社區走跳組」各司其職，規劃一天的工作。若不抬頭看大門上方「興隆會所」字樣，會讓人以為這只是一間平凡的企業。

會所一面白板上貼有一張「明川Morning Call」的提醒便條。會所主任張美琦表示，精障者出院後很須要調整作息，生活才不致空洞、有失落感。為了讓明川趕上每天的晨會，會所成員會輪流叫明川起床。明川則說，自己常會睡過頭或不願出門，有位同為精障者的會所成員，會主動打電話給他「報天氣」，雖然話語總是簡短，但仍讓他感到同儕支持力量存在。

在興隆會所，明川與其他精障者、社工一起工作，從行政組處理庶務做起。期間，會所工作者林建宇陪著他一起修改履歷，明川成功申請到附近的政治大學擔任營繕組計畫專任助理。去年因工作壓力過大，自我要求過高，明川再次發病，出現胸悶、喘不過氣的症狀。

發病期間，明川大肆揮霍金錢，高樓層景觀餐廳、購物行程、高級按摩樣樣來，一個月內就花掉7、80萬存款，導致目前存款所剩無幾；工作過程中也與會所其他精障者起了衝突。會所工作者判斷，此時的明川須要醫療接入協助。

與明川關係最接近的林建宇再次出馬，透過柔性卻說，希望他就醫。明川說，這是第一次沒有被強迫就醫，「建宇是用朋友的方式鼓勵我，不是直接把我抓去住院。」一次按摩行程結束後，明川在內湖1處KTV唱歌，林建宇詢問明川意願後也加入。兩人決定以唱歌定勝負，三戰兩勝，若林建宇贏了，明川就依建議就醫。

結果林建宇獲勝，明川最終也簽下自願就醫同意書。住院期間，會所工作者輪流把物資送到醫院給明川，也輪流跟明川講電話，讓他保持與會所的聯繫。出院時，則是會所另一名精障者會員凱富親自到醫院接明川出院。張美琦說，明川對每位工作者透露的病況面向不同，工作者就將與明川對話的內容打成逐字稿，彼此交接也拼湊全貌。

明川出院後病情穩定，回到會所繼續參與活動，不像過去出院後回到家，對外界社會的恐懼、不適應，明川總是窩在家裡看電視，不願走出戶外與人互動，因此與社會斷了連結。明川說，當時爸媽也很無助，想盡辦法要讓明川走出家門，「找到會所這地方蠻幸運的，有時候不想來，會所工作者都會想辦法把我叫過來。」

現在他成為會所「社區走跳組」成員，除了到外縣市參加研習會、也代表積極對外發聲，爭取精障者權益。最近，明川更加入「同儕工作者」培力，完成訓練後，他將成為精障者同儕關懷員，除了協助其他精障者，也作為他重回朝九晚五正職工作的準備。

由於疾病復發期間，他在某家手機行遭詐騙64萬，林建宇也陪著明川尋求法律協助，也正商討如何避免名下的不動產在下次發病時被自己賣掉或遭到詐騙。明川說，在完成一切法律流程後，自己很希望再找份工作，重回社會。