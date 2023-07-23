為性平發聲 盧秀燕辦女力縣市交流

台版ＭeToo浪潮席捲至今將近兩個月，許多具名指控者勇敢發聲，也促成政府推動性平三法修法。勵馨基金會昨晚於台北大安森林公園舉辦「不想讓你一個人，#MeToo」音樂會，為近日紛擾、受傷的社會帶來療癒。台中市長盧秀燕26日也將邀約全台9名女性縣市首長齊聚台中舉辦「女力縣市交流活動」，除加強城市合作，也要為女性權益及性別平等發聲，要當受害者後盾。

勵馨基金會執行長王玥好說，希望讓受害者感受到支持與溫暖，對未來仍有盼望。勵馨後續也將建置網站、座談等活動。

音樂會前，公民團體輪番短講，近兩百人聚集大安森林公園露天音樂台，現場也設置連儂牆提供民眾留言。

台灣婦女團體全國聯合會理事長彭渰雯說，這波ＭeToo運動既展現個人力量，也醞釀集體力量翻轉制度與文化；婦女新知基金會董事長姜貞吟說，透過這次運動，讓每一個人都能增能身體界線概念、權力運用的意識，並懂得尊重他人的性自主。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋則說，性騷擾防治不能只靠團體或法律，而是要集眾人之力，若看到周遭朋友遭受性騷、性侵，要勇於阻止、協助，若身邊有人是加害者，也要出言勸阻。

台灣男性協會理事長陳柏偉說，這波MeToo運動也有男性受害者現身，大家都應該學習聆聽，讓多元性別的受害者經驗都能被好好承接。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩表示，ＭeToo運動不是為了復仇，也不是對遲來正義的呼求，而是要讓大家對未來社會有美好的想像，要建立一個當任何一人想求助，不會感到害怕的安心社會。