全代會前喊話郭台銘 曾銘宗：有什麼想法可以一起落實
鴻海創辦人郭台銘在明天國民黨全代會前夕，仍然動作頻頻，令外界不斷評估郭獨立參選的可能性。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天受訪，表達希望郭台銘與國民黨合作的想法，曾銘宗也說，郭有什麼想法，國民黨也可以一起落實。
曾銘宗說，郭台銘是中華民國非常重要的企業家，國內少數可以站上國際舞台的企業家，過去在我國經濟發展過程中，推動我國經濟發展、產業轉型，做出重大貢獻。
曾銘宗表示，郭台銘這段期間以來，他也希望有機會為國家承擔更多，扮演更重要的角色，可以理解、可以體諒他的用心跟苦心。台灣2300萬人有超過六成希望明年下架民進黨，相信郭台銘是位成功的企業家，又想為國家、社會承擔並有更多貢獻，相信他也聽到這個社會的呼聲，體諒全民的焦慮跟心情。
曾銘宗喊話郭台銘，國民黨希望郭台銘加進來，一起完成2300萬人的心願，支持國民黨，完成政黨輪替，甚至立法院席次過半，「有什麼想法，國民黨也可以一起落實。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言