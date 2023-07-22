全代會前喊話郭台銘 曾銘宗：有什麼想法可以一起落實

鴻海創辦人郭台銘在明天國民黨全代會前夕，仍然動作頻頻，令外界不斷評估郭獨立參選的可能性。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天受訪，表達希望郭台銘與國民黨合作的想法，曾銘宗也說，郭有什麼想法，國民黨也可以一起落實。

曾銘宗說，郭台銘是中華民國非常重要的企業家，國內少數可以站上國際舞台的企業家，過去在我國經濟發展過程中，推動我國經濟發展、產業轉型，做出重大貢獻。

曾銘宗表示，郭台銘這段期間以來，他也希望有機會為國家承擔更多，扮演更重要的角色，可以理解、可以體諒他的用心跟苦心。台灣2300萬人有超過六成希望明年下架民進黨，相信郭台銘是位成功的企業家，又想為國家、社會承擔並有更多貢獻，相信他也聽到這個社會的呼聲，體諒全民的焦慮跟心情。

曾銘宗喊話郭台銘，國民黨希望郭台銘加進來，一起完成2300萬人的心願，支持國民黨，完成政黨輪替，甚至立法院席次過半，「有什麼想法，國民黨也可以一起落實。」