海外台商齊挺 侯友宜宣示決心：打死不退

國民黨總統參選人侯友宜今出席亞洲海外台商侯援會成立大會，於致詞當中宣示參選到底的決心，強調打死不退。

侯友宜還未到場，現在台商已經出席踴躍、反應熱烈，紛紛拿起手上的國旗揮舞。侯友宜到場後，台商更是予以熱情回應，與之互動。侯友宜則一一向各台商代表，授與「侯援會」大旗，台商代表接手後立即大力揮動，向外界表示台商團結支持侯友宜。

侯友宜致詞表示，這是他在接受徵召以來第一次、也是第一個，海外台商站出來力挺他，他實在很感動，因為海外的台商最關心中華民國，最關心台灣，尤其很多海外的台商早年都一個人在外面打拚，認真奮鬥才有成就。成就了以後，不但在海外做了很多的公益慈善，回到國內出錢又出力，為了台灣、為了中華民國會更好，這些精神他永遠感受在，因為他有很多海外的朋友。

侯友宜說，中華民國有時候在經濟、海外帶動以外，甚至在外交，都要靠大家的幫忙，一路走來，大家始終如一，堅持守護中華民國，力挺國民黨，這樣的心情、態度，國民黨所有的同志、海外所有的僑胞、台商、所有黨代表、所有支持國民黨的人，都要說一聲感恩，這些感恩他一定會化作力量，才不辜負大家的期待。

侯友宜引用一句話，「敢拚，世界就是你的」，表示大家大部分都了解他出身鄉下，一個人來到台北，什麼都沒有，帶了50元進官校。官校給他的零用金還不夠他付回嘉義的車票，他就是用這些一點一滴打拚上來。不管面對生死之關、困難，他只有一句話：「站在第一線，拚就中；拚中，成功就我們的。」

侯友宜表示，這態度也是長輩教他的，也是父母親的教誨，認真打拚，為國為民做事，所以一路走來他歷經15個職位、43年，日夜努力打拚，就為這塊土地，沒有改變過。

侯友宜提到，突然從5月17日他代表國民黨出征以後，怎麼抹黑造謠？曾經的捍衛公平正義、守著人民的安全，一夕之間好像沒有了，一時之間他變成什麼樣的人？這樣的人格抹黑，不是打擊他，是打擊人跟人之間的信任，是摧殘犧牲奉獻的中華民國守護者，可以忍受嗎？為了選舉不擇手段，尤其2024的選舉是一個兩岸和平跟戰爭的關鍵選擇。

侯友宜稱，海外的台商很生氣，很多人跟他講會戰爭，外資不進來，甚至有的外資撤走，還有在地、新北市的好朋友說，他的廠被規定要移回美國，難怪台灣出口貿易14年來減幅最大、連十黑，因為兩岸兵凶戰危，孩子延長兵役，即將面對上戰場的選擇。

侯友宜指出，民進黨執政這幾年，他看到的不是只有國家（不）安全、兩岸不穩定，他更看到社會、內政的腐敗，權貴黑金一堆，尤其是政治新貴，例如八八會館、學甲88槍案，也看到民生什麼都缺，連保命的疫苗、口罩、快篩都缺，高層政府官員很少跑到第一線關心人民，讓地方政府在作戰的過程當中備受困難，經濟產業缺電，非核家園騙來騙去，缺水、缺工、缺料，連蛋都缺，該下架民進黨了，做不好、不清廉、沒有效率，沒有把人民的聲音聽進去。