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林濁水：美若挺蔡英文「四堅持」第二點 台海恐爆危機

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統的兩岸政策向來主張「四個堅持」，民進黨前立委林濁水今天表示，蔡英文講四堅持已好幾年，但因美國不支持，中共就認為現狀就未改變，沒到攤牌時候。換句話說，當美國公開支持「中華民國、中華人民共和國互不隸屬」時，才是台海危機爆發日。

蔡總統的四個堅持內容，包含永遠要堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

林濁水透過臉書表示，蔡英文「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，被質疑破壞中美台間戰略模糊？是逼中共攤牌，製造台海危機？「是又奇怪又麻煩又很重要，但多數人還被誤導的質疑，要說清楚需要繞一大圈，且儘可能簡要一下」。

林濁水表示，美國一向戰略很清晰地「不支持兩個中國」，但並非反對，並因此和中華民國斷交，這當然也就對「堅持中華民國、中華人民共和國互不隸屬」很「戰略清晰」地不支持；但是對「『兩岸』互不隸屬」美國又很「清晰」地支持，很清晰地告訴中國，台灣不是中國的內政問題，中國若動武美國將介入。

至於中共，林濁水認為，蔡英文講四堅持已好幾年，但因美國不支持，中共就認為現狀就未改變，沒到攤牌時候。換句話說，當美國公開支持「中華民國、中華人民共和國互不隸屬」時才是台海危機爆發日，「雖爆發中國應討不到便宜」。

林濁水說，也就是蔡片面宣布兩個中國，雖鞏固了自己對中華民國認同，但未能被國際接受，對改善國際地位是無效，也因無效所以中共怒而未發作。

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