盧秀燕跨黨派邀8女性縣市長 將齊聚台中「女力縣市交流」

國內掀「MeToo」運動，台中市長盧秀燕7月26日將邀約女性縣市首長齊聚台中舉辦「女力縣市交流活動」，全國10大女性縣市長，僅屏東縣長周春米婉拒外，新竹市長高虹安等9位女性縣市長均參加，除加強城市合作外，也為女性權益及性別平等發聲。

盧秀燕曾在2019年邀集彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣、花蓮縣及宜蘭縣等6位女性首長齊聚台中著名歷史建築「台中市役所」，共同以行動為性別平等發聲，並簽署女性權7大宣言。

盧連任後，今年2月召集中台灣區域治理平台，參與縣市由原有的台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市外，新加入新竹市共8縣市合作區域治理，8縣市首長也特別齊聚台中市政府共同宣布合作。

國內掀Metoo風潮，盧秀燕日前在Metoo風潮中率先發聲，表示自己即使當上市長，在活動中然不免遭遇鹹豬手，呼籲女性勇敢向性騷擾說不，並強調「她是六都唯一女性市長，一定要當受害者的後盾」。

盧秀燕7月26日將跨黨派邀集全國9位女性縣市首長，在台中帝國糖廠舉辦「女力縣市交流活動」，除加強女力縣市交流，更回應各界重視女性權益呼聲；除屏東縣長周春米婉拒外，其餘8名女性首長均允諾參與，女力縣市長合作版圖再擴大。