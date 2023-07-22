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【專家之眼】切莫有文化歧視—「台式教育不會有今天」

聯合報／ 劉明德／德國柏林自由大學政治學博士
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）20日獲頒陽明交大名譽博士，由陽明交大校長林奇宏頒授。本報資料照
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）20日獲頒陽明交大名譽博士，由陽明交大校長林奇宏頒授。本報資料照

有AI女王之稱的AMD執行長蘇姿丰（Lisa Su）17日來台，所到之處，萬人空巷，受到無數人的膜拜。她24歲就拿到MIT博士，AMD在她的帶領下，轉虧為盈，市值超越英特爾。身為亞洲女性卻能在以白人男性為主的美國科技業撐起一片天，必然是有三頭六臂過人之處。

蘇姿丰的父親蘇春槐曾於《遠見》受訪時指出，蘇姿丰是靠猶太人經典《塔木德》的培育才有今天的成就，「若是採取台灣式教育，不太可能有今天！」蘇父這一句話很傷人，更重的是，不一定是事實。

首先，蘇父如何證明蘇姿丰的成就完全、完全來自於塔木德呢？若按照蘇父的邏輯，由於每個猶太人都必須讀塔木德，比起蘇父甚至也更能體會塔木德的深義，那麼，他們每一個人都能有蘇執行長的成就嗎？顯然不可能。因此，蘇父怎麼就能斷言是因為採用了「塔木德」的教育才有今天，難道不也存在一種可能，用了「台式教育」能比現在更優秀呢？

其次，蘇姿丰的成就，有目共睹。然而，全世界所有傑出的執行長，例如特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)、蘋果前後任執行長賈伯斯(Steve Jobs)和庫克(Tim Cook)、NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳，他們的父母都是以塔木德教育他們嗎？他們本身都讀塔木德嗎？顯然不可能。

其三，蘇父所說的「台式教育」，其實就是華人的傳統教育，難道接受傳統教育，就無法有成就，一定要接受塔木德教育才能有成就嗎？難道台灣首富林百里、台積電創辦人張忠謀，包括享譽國際的台籍電影導演李安（現在還拿著中華民國護照），難道他們不是接受所謂華人的傳統教育，難道他們的成就不算成就？

其四，說起在跨國企業當執行長，台灣人確實很少，但是印度人是蠻多的。2021年有一個統計，美國500 強企業有30% 的掌舵人來自印度；印度裔的Rishi Sunak甚至在英國當起首相來了，現任世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）也是印度人，難道這些印度人還不夠優秀，難道他們都讀塔木德？

接下來，本文就根據蘇父的說法來一一反駁。蘇父說：塔木德教育孩子「要活用知識」，難道台式教育要人死讀書？如果台式教育要人死讀書，又怎麼能有李安、張忠謀這樣的人才呢！

蘇父說，塔木德「教孩子超越自己、別限制他發展」，難道每個台灣父母不也是這樣想，這樣教。曾經我們有一句廣告詞，「孩子，我要你比我強」，不就是明證嗎？難道台式教育會去限制孩子的發展？不會吧！大部分的台灣父母都省吃儉用，把錢省下來讓孩子到國外留學，目的不就是希望孩子比自己更優秀、不要再像自己一樣過苦日子嗎！

我們不否認塔木德的神聖與高明，但請不要歧視別的文化！

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印度 蘇姿丰 父母

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