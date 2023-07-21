搶國際新冠疫苗有功 陳建仁點名2律師幫大忙

衛生福利部21日舉辦衛福部成立十年部慶及「頒發112年衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮」。行政院長陳建仁表示，不只防疫優良，我國在醫療保線、長照、社會安全網等都有很好表現，將衛生與福利結合是對的決策。

陳建仁出席衛福部部慶及頒獎典禮時表示，自己幾乎年年都來參加，但今年是首度以行政院長的身份參加，感謝衛福部的夥伴們在崗位打拚、發揮長才讓台灣更溫暖、美好。

陳建仁也說，在新冠肺炎前，當時我國經歷SRAS後，花了一年多的時間把所有防疫相關法規全面更新，也新增感染症醫生制度以及相關組織法變更，衛福部的精神是面對挑戰，並且度過挑戰後快速檢討哪些地方可以改善。

陳建仁說，不只是防疫表現優良，醫療保健也有很好成果，在全球健康指數評比，台灣連續四年獲得第一名；在社會安全網、長照等也有很好的表現。此外，再生醫療雙法、數位醫療都持續在推動，衛生跟福利結合是對的決策。他也特別感謝常在國際法律事務所合夥人王仁君律師以及林秋琴律師，在防疫期間提供不少國際疫苗採購的專業建議，讓疫苗採購更加順利。

凱旋醫院院長周煌智獲得三等衛生福利專業獎章，而凱旋醫院為國內首間司法精神病房。周煌智說，收治司法精神病房的患者是因為受到精神疾病症狀導致有違法法律的行為發生，而其因有精神障礙應該要獲判無罪獲釋減輕其刑。惟依據刑法規定，這些違法患者仍要接受監護處分，因此在精神病房內除了要接受藥物及心理社會治療外，最重要的是要加強其病識感。

周煌智解釋，許多失覺失調症患者沒有病識感、不願意吃藥，因此要加強病識感以及環境、社會參與、人際溝通訓練，否則協助病患未來回歸社區可能再起起問題。

周煌智也說，司法精神病房的建立讓社會安全網更完整，感謝衛福部心理健康司給予補助讓凱旋醫院可以成立第一家司法精神病房。凱旋醫院收治監護處分的司法精神病神已經有20、30年歷史，透過補助及創新科技iSAFE可以認同人在更專業、安全的環境下工作，也讓人權獲得更多保障。

周煌智說，考量需要待在空間內的時間較久，司法精神病房的空間比一般精神病人約多一倍，每個病房約收治30人。

此外，為保障人權及工作人員可能面臨的潛在危險也搭配iSAFE偵測。周煌智說，主要分三個部分，一個是雷達波，可以探測生理訊息；第二個是去識別影像，無法偵測到人臉但是可以偵測是否有暴力、自殺、群聚等風險；第三個是在公共場所會有人臉識別系統有類似點名功能。