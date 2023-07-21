韓身障機構收毒信封 員工頭暈、想吐 毒物專家這樣分析

外媒報導，南韓一家身障機構20日收到一封疑似毒物信件，接觸該信件的工作人員出現頭暈、嘔吐的情況，被送至醫院觀察，且該信件寄出地址為台灣，內容物是一個透明塑膠袋，無特殊顏色及氣味。

毒物攻擊事件層出不窮，2019年臉書（現為Meta）總部曾收過含有沙林毒氣的包裹，北韓領導人金正恩胞兄金正男也是因毒物而死。醫師表示，南韓身障機構案患者症狀較輕，應可排除沙林毒氣等會導致立即生命危險的毒物，但詳情為何有待當地政府調查釐清。

臉書總部曾在2019年收到疑似含有沙林毒氣的可疑包裹。當時外電報導，臉書對所有包裹進行檢測，位於矽谷總部的某一包裹，竟檢出含有神經毒劑沙林的毒化合物。臉書緊急疏散總部四棟辦公大樓，並對兩位接觸包裹的員工進行評估。

毒物專家、長庚醫院腎臟科系 教授級主治醫師顏宗海說，南韓案件中，工作人員出現頭暈、想吐的症狀，因特異性低，難以判斷是哪一種毒物，也可能因工作人員本身的身體狀況，或工作疲勞、壓力等情況引發。但可排除沙林毒氣的可能性，沙林毒氣容易逸散，若包裹真由台灣寄出，送至南韓時還能對工作人員造成危害的可能性極低。

多年前，日本奧姆真理教教主麻原彰晃曾指使教徒在東京地鐵站施放沙林毒氣，進行無差別攻擊，造成13人死亡、6000餘人輕重傷。顏宗海說，沙林毒氣多用於化學戰，真理教案件是利用地下捷運站通風不良的特性施放毒氣，導致不幸民眾因呼吸衰竭過世。

金正恩胞兄金正男，也死於一場毒物攻擊。2017年2月，金正男在馬來西亞吉隆坡國際機場，遭越南女性塗抹毒性物質後，雖自行至機場醫護室求救，仍不幸喪命，金正恩因此被控暗殺。顏宗海說，金正男案件中使用的是VX毒劑，是一種神經毒，形式可能是液體或氣體，且經皮膚即可吸收，比沙林更毒，被害者會馬上發作致死。

顏宗海表示，南韓身障機構案因線索太少、症狀又無特異性，雖可排除沙林、VX等會立刻造成急性發作的毒物，但實際成分為何須待當地警方化驗後才能確認。