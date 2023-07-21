立委邱臣遠建議中央補助「凍卵」費用 搶救少子女化

民眾黨立委邱臣遠今天指出，台灣初婚年齡創新高，男性32.6歲、女性30.7歲，國內人口連續3年負成長，政府少子女化預算編越高，新生兒卻越來越少，執政黨想靠大撒幣提升生育率，根本是治標不治本。凍卵是許多屆婚年齡女子的選項，但許多人礙於費用高昂，無法進行，建議政府補助，提升低生育率、降低少子女化危機。

邱臣遠表示，願婚、敢生、樂養已經成為年輕世代遙不可及的夢想，根據中研院研究，低薪和高房價等經濟結構對少子女化問題雖有一定影響力，但在東亞文化脈絡下，社會「先婚後育」的觀念仍是主流，低生育率與高未婚率息息相關。

邱臣遠認為，政府要解決少子女化，就須解決低薪、通膨、高房價的問題，並試圖了解民眾需求，透過相關政策配套，讓有意願走入婚姻和生養小孩的青年能實現人生規劃。

邱臣遠指出，凍卵費用高昂，許多小資女無力負擔，過了生育期或到高齡，又面臨生產困難，建議中央應著手規劃凍卵相關補助，「中央統籌，地方配合」，讓更多有意願生育的女性能夠及早規劃與準備。

邱臣遠人為，生育政策應提供完善的國家養制度，包括彈性工時、留職停薪育嬰假、充足而完善的幼托教保服務，最後才是育兒補助，並透過補貼鼓勵企業創造友善育兒職場環境、公開友善職場名單，提供就業者參考；由國家承擔懷孕婦女的勞動成本，增加雇主願意雇用孕婦的誘因。