陳建仁：聯合國永續發展目標使台灣接軌國際

環保和永續意識抬頭，行政院長陳建仁今早出席「2023第二屆亞太永續博覽會開幕暨聯合頒獎典禮」，他提到，聯合國永續發展目標是台灣和國際接軌的重要契機。

陳建仁說，永續發展是全球性的議題，範疇廣泛，舉凡人口老化、氣候變遷、能源轉型、性別平等、勞動條件，都和永續發展有密切的關係。 2015年聯合國通過了2030永續發展的議程，核心內容是要將永續發展的17項目標、169項具體的細項目標，作為各個國家2016年到2030年共同努力的藍本。台灣當前的發展方向跟聯合國的永續發展目標相當契合，淨零碳排是全球環境永續的共識，蔡英文總統也相當重視，一上任就積極來推動能源的轉型。

陳建仁表示，近五年來，台灣再生能源裝置容量成長的幅度是21.9%，遠高於全球平均的9.1%。今年5月底，再生能源占總發電裝置容量比重已經超過25%，要謝謝大家的努力，特別是經濟部的努力。蔡總統也宣示，2050淨零轉型作為國家發展的目標，積極朝向永續發展的經濟和社會的模式進行，行政院也逐步完成相關的政策法制和組織面。

陳建仁提到，去年公布2050淨零排放的藍圖以及12項關鍵戰略行動計畫，今年初在立法院通過了氣候變遷的因應法。他上任以後，也核定了淨零排放路徑112到115的綱要計畫，4年編列了743億來進行淨零排放的努力以及各方向的工作，並在院會通過了淨零科技方案。今年的4月22日，環保署已經通過了氣候變遷署的籌備處，在世界地球日揭牌運作。

陳建仁指出，環保署將在8月22日升格為環境部，國發基金、台灣證券交易所共同設立的台灣碳權交易所在8月7日正式營運，逐步完備碳交易的機制，行政院從各個面向鼓勵公私部門，實踐永續發展的目標，提出了社會創新行動方案2.0，4年投入了 111億整合跨部會的力量，建立公私民夥伴關係，也就是Public Private People Partnership，希望能夠打造創新、包容、永續的振興台灣，聯合國永續發展目標是台灣和國際接軌的重要契機。

陳建仁稱，去年發布第二部的「台灣自願檢視報告」（Voluntary National Review，VNR），分享台灣過去5年的成果和進步，向國際展示，台灣落實SDGs的能力。政府展現決心，更重要的需要有民間企業和社會的共同響應，今年共有超過200家的企業參加永續行動的競賽，其中有很多金融機構獲獎，也不乏許多知名的大企業獲獎。