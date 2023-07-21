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柯文哲與朱立倫談「藍白合」？柯辦駁媒體報導：今天會提告

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
柯文哲辦公室發言人陳智菡。 圖／聯合報系資料照
柯文哲辦公室發言人陳智菡。 圖／聯合報系資料照

昨晚有媒體報導，民眾黨總統參選人柯文哲已經與國民黨主席朱立倫通過電話，並與國民黨秘書長黃健庭見面談2024藍白合。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今天表示，《三立新聞》製造假新聞已經不是第一次，柯文哲與朱立倫已經一年沒見面，不要躲在新聞自由背後成為政治打手，民眾黨今天將會正式提告。

陳智菡指出，昨天三立新聞引用「變音人士」說法，以「獨！柯與朱通電 和黃健庭見面談2024藍白合」為標題，報導指稱柯文哲已與朱立倫通話，並跟黃健庭見面談藍白合，該新聞內容子虛烏有，全非事實。

陳智菡表示，三立新聞拉變音假新聞不是第一次，媒體有善盡查證的義務和責任，「民眾黨會正式提告」，也請《三立新聞》親自說明消息來源，別躲在新聞自由保護傘背後，還給大眾知的權利。

至於未來是否仍保有藍白合的空間，陳智菡表示，假設性的問題不回應，新聞媒體應檢討如何製造新聞，民眾媒體素養要提升。

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