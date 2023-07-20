天氣炎熱竟怕沒錢不開冷氣 長照社區據點靠這兩方式撐

我國長照政策，為廣設據點鼓勵長輩出門，參與社區活動，預防延緩失能活動，沒想到卻發生長者邊吹電扇，邊揮汗運動的窘境。近日有本報讀者投書指出，新竹市某長照C據點，憂心據點業務費無法支應，選擇不開冷氣。然而各個據點業務費如何使用，皆有一套模式，有的據點為了爭取最多政府經費，將服務時段開好開滿，有的據點則是自籌經費、加上使用者付費制度，擴大據點經費，想吹冷氣也不成難事。

桃園市龜山區陸光社區發展協會前理事長倪亞東表示，每個據點狀況不同，有些據點業務費有限，加上自籌經費不充裕，若夏季電費使用多，可能排擠到瓦斯費、電腦耗材、文宣印刷、人力健保費等其他項目支出，影響到整個據點運作。且據點經費是每季核銷，夏季三個月吹下來冷氣費，據點理事長可能會墊到沒錢。以陸光里據點來說，當初冷氣設計是採投幣50元，第一次可吹60分鐘，後續半小時需投一次。

新北市永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭表示，民權據點一周5天10個時段「全開」，每年業務費約100多萬元，扣除專職人員薪水50萬，每年約有70多萬可使用，因考量服務長輩眾多，據點經費三分之一是來自政府補助外，有三分之一採使用者付費，三分之一則是社區經濟模式自籌，像是一般長者每餐收費50元，而手作活動、園藝課程等，也斟酌收幾10元材料費。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松表示，如果社區據點經費拮据到不敢開冷氣，需先釐清是否因政府補助不足，需要重新思考，找專家分析支付標準、設計制度等；但若是據點承辦單位以營利為目的節省冷氣費，「天氣這麼熱不開冷氣？負責人還是要有點良心」。

衛福部長照司統計，截至今年4月，全台C據點巷弄長照站共有3910處。長照司副司長吳希文表示，巷弄長照站的相關獎助業務費，包括水電、電話費、活動場地費、網路費、書報雜誌、瓦斯費、文具、電腦耗材、文宣印刷費、活動講座費及二代健保補充保費、有線電視裝機費、收視費等，並依據服務時段，每月有不同獎助費用，而巷弄站多為社區關懷據點加值提供服務，因此整體獎助經費，有包含關懷據點費用及加值巷弄站費用、辦理預防延緩失能服務費用。

吳希文表示，關懷據點每個月的業務費，依照服務時段會有1至3萬元，巷弄站還有1至3萬元，共有2至6萬元可以運用，單位可以自行分配所用項目，但須符合獎助內涵。她說，因為巷弄站是一種社會互助場域，政府是「酌予獎助」概念，據點仍可建立相關收費機制。