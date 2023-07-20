快訊

韓國羽賽／花不到半小時 戴資穎退大馬小將挺進8強

裝冷氣疑失手墜17樓砸死人 工人涉過失致死、「他」恐也難逃刑責

杭州亞運／13位東奧奪牌選手領軍 代表團524選手出征

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭台銘指台灣危老都更失控 時力提解方推動定型化契約

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委邱顯智（中）今天在立法院黨團舉行「預售屋有消保官，老屋重建沒人管？」記者會，呼籲行政院修定消保法，將老屋重建納入消保法，並為危老都更合建案設立定型化契約，保障危老都更的小地主權益。記者許正宏／攝影
時代力量立委邱顯智（中）今天在立法院黨團舉行「預售屋有消保官，老屋重建沒人管？」記者會，呼籲行政院修定消保法，將老屋重建納入消保法，並為危老都更合建案設立定型化契約，保障危老都更的小地主權益。記者許正宏／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘近日指出，台灣的都市更新與危老重建政策，顯然已經失控，引起社會熱議，時代力量立委邱顯智今天提出解方，包括危老都更也需要定型化契約；行政院應該修正消保法納入保護機制，還有針對危老合建設立審查機制把關。

時代力量今天舉行「預售屋有消保官，老屋重建沒人管？」記者會，邱顯智表示，危老都更的速度裹足不前，解方絕對不是容積獎勵，推動危老都更不易的真正原因在於，民眾與建商之間的信任度不足，而且法制面不夠完善，造成雙方的資訊不對稱。

邱顯智說，時代力量要提出三大解方，分別是「預售屋有定型化契約，危老都更也需要」、「老屋合建同樣屬於消費行為，行政院應修消費者保護法」，以及「建商獲得更高容積獎勵，政府也應設立審查機制」。

邱顯智說明，預售屋有定型化契約，明定應記載與不得記載事項，但是仍然會有建商違規或發生買賣糾紛，更何況是涉及開發利益更龐大的危老都更，更應該有定型化契約範本，提高資訊透明度，讓民眾有法可循。

邱顯智認為，行政院應該要研議修正「消費者保護法」納入危老都更，因為掏錢買預售屋屬於消費行為，但是拿土地重建卻不屬於消費行為，尤其重建涉及的產權利益更為龐大，完全沒有任何保護機制，實在很不合理。

邱顯智認為，危老合建需要搭配審議機制，都更有政府介入的審議機制，危老卻沒有任何審查機制，完全仰賴地主與建商自行協商，政府基於公益性質，給予危老非常高的容積獎勵，建商獲得容獎好處的同時，政府應該積極讓公權力進行審查，多設立一層把關機制，輔導建商訂好權益分配，減少糾紛。

宏道法律事務所律師蔡志揚表示，定型化契約的用意在於消彌資訊不對稱，搭配審議機制才是真正有效的把關，過去有許多法院判決都引用大法官解釋關於「消費關係」的概念，套用在合建契約營業稅應由何方負擔的判斷上，因此要求政府訂定危老都更契約範本或「應記載事項」，不但法理可行，現實上也可以做到。

都更 邱顯智 時代力量 郭台銘 老屋

延伸閱讀

藍營要郭台銘分散柯文哲票拉抬選情？ 侯友宜笑吐一句

影／危老重建建商違約沒人管？立委籲修法設定型化契約

賴清德「走入白宮說」傳美有疑慮 郭台銘：危險的信口開河

游盈隆公布最新民調：四成二樂見郭台銘攪局 衝擊柯侯選情

相關新聞

軍公教明年調薪傳地方出一半 4市長批裝闊「我請客、你埋單」

行政院宣布軍公教明年調薪百分之四、警勤加給調升百分之十五，傳出這次不援例全額補助，須地方政府負擔一半。新北市長侯友宜表...

遭爆不倫戀 Kolas再轟鏡週刊未查證、偷錄音：不道歉將提告

總統府前發言人Kolas Yotaka被鏡週刊爆料去年競選花蓮縣長期間與已婚李姓隨扈發展戀情，Kolas指鏡週刊未查證。...

捲入不倫戀 Kolas控：黑手陳瑩帶頭殘殺 為選舉泯滅人性

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）疑涉不倫戀，Kolas今天指控，捏造這事件的背後黑手不只國民黨立委傅崐萁...

郭台銘指台灣危老都更失控 時力提解方推動定型化契約

鴻海集團創辦人郭台銘近日指出，台灣的都市更新與危老重建政策，顯然已經失控，引起社會熱議，時代力量立委邱顯智今天提出解方，...

賴清德：青農夥伴是淨零轉型生力軍 一起對抗氣候變遷

副總統賴清德今天上午出席「綠色金融、邁向淨零」農業金庫和青年農民支持淨零排放倡議活動。他表示，面對氣候變遷，沒有人是局外...

立院初審外役監遴選標準無共識 保留送黨團協商

立法院司法及法制委員會今天初審通過外役監條例部分條文修正草案，雖然立委與行政院所提修正草案，大方向均加嚴遴選門檻，但對於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦