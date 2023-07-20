郭台銘指台灣危老都更失控 時力提解方推動定型化契約

鴻海集團創辦人郭台銘近日指出，台灣的都市更新與危老重建政策，顯然已經失控，引起社會熱議，時代力量立委邱顯智今天提出解方，包括危老都更也需要定型化契約；行政院應該修正消保法納入保護機制，還有針對危老合建設立審查機制把關。

時代力量今天舉行「預售屋有消保官，老屋重建沒人管？」記者會，邱顯智表示，危老都更的速度裹足不前，解方絕對不是容積獎勵，推動危老都更不易的真正原因在於，民眾與建商之間的信任度不足，而且法制面不夠完善，造成雙方的資訊不對稱。

邱顯智說，時代力量要提出三大解方，分別是「預售屋有定型化契約，危老都更也需要」、「老屋合建同樣屬於消費行為，行政院應修消費者保護法」，以及「建商獲得更高容積獎勵，政府也應設立審查機制」。

邱顯智說明，預售屋有定型化契約，明定應記載與不得記載事項，但是仍然會有建商違規或發生買賣糾紛，更何況是涉及開發利益更龐大的危老都更，更應該有定型化契約範本，提高資訊透明度，讓民眾有法可循。

邱顯智認為，行政院應該要研議修正「消費者保護法」納入危老都更，因為掏錢買預售屋屬於消費行為，但是拿土地重建卻不屬於消費行為，尤其重建涉及的產權利益更為龐大，完全沒有任何保護機制，實在很不合理。

邱顯智認為，危老合建需要搭配審議機制，都更有政府介入的審議機制，危老卻沒有任何審查機制，完全仰賴地主與建商自行協商，政府基於公益性質，給予危老非常高的容積獎勵，建商獲得容獎好處的同時，政府應該積極讓公權力進行審查，多設立一層把關機制，輔導建商訂好權益分配，減少糾紛。

宏道法律事務所律師蔡志揚表示，定型化契約的用意在於消彌資訊不對稱，搭配審議機制才是真正有效的把關，過去有許多法院判決都引用大法官解釋關於「消費關係」的概念，套用在合建契約營業稅應由何方負擔的判斷上，因此要求政府訂定危老都更契約範本或「應記載事項」，不但法理可行，現實上也可以做到。