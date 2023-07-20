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軍公教明年調薪傳地方出一半 3首長批裝闊「我請客、你埋單」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
行政院宣布軍公教明年調薪百分之四、警勤加給調升百分之十五，傳出這次不援例全額補助，須地方政府負擔一半。聯合報系資料照
行政院宣布軍公教明年調薪百分之四、警勤加給調升百分之十五，傳出這次不援例全額補助，須地方政府負擔一半。聯合報系資料照

行政院宣布軍公教明年調薪百分之四、警勤加給調升百分之十五，傳出這次不援例全額補助，須地方政府負擔一半。新北市長侯友宜表示，民進黨政府老是做「我請客、你埋單」；台北市長蔣萬安指出，很多政策的宣布如果都能溝通好會比較好；基隆市長謝國樑則說，加薪樂見但希望未來在政策的凝聚當中，也可以納入地方政府更多的意見。

基北北桃4市市長今出席「景點暢遊好玩卡再升級」記者會，對於軍公教明年調薪，地方政府需負擔一半，侯今表示，民進黨政府老是做「我請客、你埋單」，明明知道地方財政都非常困難，自己還在裝闊，結果地方財政、建設就愈受到擠壓，民進黨已不是第一次常常做這件事情，讓地方政府大家非常有意見，希望民進黨政府趕快把財政收支畫分好，把地方的聲音要聽進去。

蔣萬安指出，的確現在大家的感覺就是中央請客、地方埋單，上一次的加薪，中央市全額補助，這次為何只補助一半，的確對地方政府造成很大的負擔，其實很多政策的宣布如果都能和中央溝通好，對外說清楚會比較好。

「蛤，我們要自己出喔？」謝國樑說，最近在編預算時，主計處有跟他說，當然加薪是樂見公務員努力工作下所應得的，但事實上就如侯市長所說「中央請客，我們埋單」這樣的話，希望未來在政策的凝聚當中，也可以納入地方政府更多的意見，大家共同來完成這個決策，只要是對公務員好會支持，但希望可以讓地方多參與些。

行政院宣布軍公教明年調薪不過地方政府要出一半，今基隆市長謝國樑（左1）、新北市長侯友宜（左2）及台北市長蔣萬安（右1）皆批中央請客、他們埋單。記者翁唯真／攝影
行政院宣布軍公教明年調薪不過地方政府要出一半，今基隆市長謝國樑（左1）、新北市長侯友宜（左2）及台北市長蔣萬安（右1）皆批中央請客、他們埋單。記者翁唯真／攝影

民進黨 軍公教 謝國樑 蔣萬安 侯友宜

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