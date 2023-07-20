賴清德：青農夥伴是淨零轉型生力軍 一起對抗氣候變遷

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午出席「綠色金融、邁向淨零」農業金庫和青年農民支持淨零排放倡議活動。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午出席「綠色金融、邁向淨零」農業金庫和青年農民支持淨零排放倡議活動。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午出席「綠色金融、邁向淨零」農業金庫和青年農民支持淨零排放倡議活動。他表示，面對氣候變遷，沒有人是局外人。他肯定青農夥伴成為淨零轉型的生力軍，並說明政府對農業淨零轉型的具體政策，期盼透過跨領域的合作，一起對抗氣候變遷帶來的影響。

賴清德表示，今天非常榮幸受邀出席由全國農業金庫、台灣金融研訓院和中興大學循環經濟研究學院共同主辦的「綠色金融、邁向淨零」倡議活動。他認為，藉由金融達到農業淨零轉型目標的理念，相當值得肯定。他代表蔡總統恭賀活動圓滿成功、成果豐碩，在未來淨零轉型的路上，農業也能盡一份心力。

賴清德提到，今天參與倡議活動的除了百大青農，還有畜牧、水產、蔬果、林業等青農，凸顯幾個意義。第一，蔡總統在2021年宣示，「2050淨零轉型」是台灣的目標，農業、年輕人沒有缺席。第二，希望藉此邁向「減碳增匯」、永續發展的目標。第三，是產官學研的跨域結合。對於未來大家在「淨零轉型」上的表現，他寄予厚望。

賴清德強調，政府對農業非常支持，除了適度調降農民貸款的利息，他在行政院長任內，也在蔡總統指示下，建立農民安全網。第一，健全農民保險，讓沒有土地的農民也能參加農保。第二，2018年，行政院通過「有機農業促進法」，全面推動綠色環境補助，並擴大有機與友善耕作。第三，結合環境保護和產銷履歷，讓消費者吃得安心，去年在行政院前院長蘇貞昌任內，也通過「食農教育法」，將食農教育、環境永續及食品安全串聯在一起。

賴清德表示，現在，大家共同努力的目標是淨零轉型。行政院在去年3月公布台灣邁向淨零轉型路徑圖，基於科技研發與氣候法制兩個基礎，推動能源轉型更安全、企業轉型更有競爭力、生活轉型更永續、社會轉型更具韌性等4個轉型，也預計在2030年前投入9000億新台幣，帶動民間投資參與。立法院也已通過「氣候變遷因應法」，律定碳費徵收等相關規定，未來政府將建立碳盤查與碳交易機制並持續推動，以打造商業利基。

賴清德說，非常高興看到不同領域的青農夥伴，一起成為推動淨零轉型的生力軍。面對氣候變遷，沒有人是局外人，因為，氣候變遷已不是單純環境保護的議題，還牽涉到經濟結構和社會運作的改變，甚至會影響人類生存。他期盼大家繼續加油，並進行跨領域的合作。

賴清德 青農 氣候變遷

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