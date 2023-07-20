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國民黨全代會周日登場 訴求「政黨輪替 翻轉台灣」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨周日23號舉行全國黨代表大會，主軸為「政黨輪替 台灣更好」。本報資料照片
國民黨周日23號舉行全國黨代表大會，主軸為「政黨輪替 台灣更好」。本報資料照片

國民黨周日23號舉行第21屆第3次全國黨代表大會，國民黨表示，這次全代會聚焦備戰明年1月13日總統及立委選舉，其中主軸「政黨輪替 台灣更好」，展現凝聚大家的力量一起翻轉台灣，迎向好日子到來。

國民黨表示，全代會活動主視覺意象為「翻轉的方塊」，寓意「政黨輪替 翻轉台灣 」、「重返執政 撥亂反正」。而「KMT」由來自不同角落的小方塊所組成，整體字形方向由左下方往右上揚，T同時也代表「台灣」意涵，其右上角有個小小的箭頭。整體設計象徵國民黨將團結全國各界所有的支持與力量，帶領台灣向上進步、往前邁進，拚台灣的好日子。

國民黨指出，此次全代會在新北市板橋第二體育場區內之新北體育館舉行，傳達全力支持黨籍總統參選人侯友宜的堅定態度，營造大團結氣勢。

全代會將從上午9點30分開始並預計中午結束，其中主要分為兩個階段。第一階段為第十六任正、副總統暨第十一屆區域暨原住民立法委員提名造勢活動，第二階段為黨務報告與輔選工作等議程，分別包含立院黨團報告、中央評議委員聘任追認案、考紀會委員追認案等黨務工作。

國民黨表示，此次全代會的功能與形式都較為單純，主要就是營造團結氣勢，黨主席朱立倫將邀請前總統馬英九及國民黨13位縣市長共同上台，替侯友宜跟所有立委提名人加油打氣，同時也會邀請歷屆前任主席，還有其它重量級的貴賓到場，出席與會的黨代表共一千餘人。

國民黨強調，這次全代會活動主軸是「政黨輪替 台灣更好」，民進黨執政這七年來的缺失包括疫苗採購不透明、弊案叢生、對人民的訴求充耳不聞、司法不公平、居住不正義等，年輕人失去希望還恐被逼上戰場，所以一定要政黨再輪替。

國民黨表示，未來也會在加強幾項訴求，包括實踐公平正義，捍衛中華民國；民主對抗獨裁，繁榮對抗蕭條，和平對抗戰爭；推動能源永續，強化社會治安；擴大國際參與，加強國防實力，維護區域和平等，還有也訴求非綠大團結、政黨再輪替，爭取國人的認同。

國民黨 侯友宜

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