傳美方關切賴清德「走入白宮說」 綠委：立場沒有改變

民進黨總統參選人賴清德近日拋出「走入白宮」說，傳遭到美國官員關切，民進黨立委劉世芳今天表示，對於台灣的選民來說，這不是非常特別的說法，賴清德是希望能夠跟民主大國接觸，而美國是世界上最強大的民主國家，白宮只是美國的代名詞。

外媒金融時報昨天報導，美國官員要求賴清德澄清「進白宮」發言，顯示美國對於賴清德處理兩岸關係的疑慮，美國官員已經要求台灣釐清賴清德的說法，該報導解讀白宮對於賴清德當選後，處理兩岸關係的疑慮。

劉世芳今天受訪時指出，賴清德當時在宜蘭的選舉造勢活動提到，未來在台灣的前途走向，希望能夠跟民主大國接觸，有緊密接觸越來越好，而賴清德的外交政策，都是延續蔡英文總統的穩定為原則，不管是在經濟戰略還是國防戰略，幾乎都是一模一樣。

劉世芳認為，就台灣的選民來看，賴清德的說法並不是非常特別，「我們每次都會說，我們是主權獨立的國家，名字叫做中華民國」，而且到目前為止，大家都是倒背如流，而美國是世界上最強大的民主國家，白宮只是美國的代名詞。

劉世芳說，賴清德即將在8月過境美國，府方已經說得非常清楚，美方依據的立場包括台灣關係法、一個中國政策等，還有安全、便利、舒適、尊嚴的原則，幾乎都沒有改變過，對於台灣可能出現的三組總統參選人，希望能夠用平衡、對等與比較衡平式的方式處理。