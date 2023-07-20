賴「走入白宮」惹議 江啟臣：美畫紅線 視蔡賴有不同
民進黨總統參選人賴清德日前稱「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成」。金融時報網站19日報導指出，美國官員已經要求台灣釐清賴清德的說法。
國民黨立委江啟臣表示，他認為會有報導，代表美方對賴清德說法是在「畫出紅線」，因為賴清德言論已違反美國的「一中政策（One-China Policy）」，且一方面美方現在想緩和美、中關係，不希望出現可以刺激中方的理由，或讓中方誤解意思。
另一方面，總統大選現僅剩六個月，美國也要釋出訊息給台灣的選民，不想引發誤解，讓民眾覺得美方態度是支持類似賴清德該言論的想法。
江啟臣並指出，雖然賴清德曾說會遵循蔡英文總統的對美路線，但他接觸美方的經驗中，美方對於蔡英文總統和賴清德的感受並不同，賴清德過去的台獨言論及表現，在美方眼中本就有疑慮，而這次賴清德這樣的言論，更坐實或增加美方對於賴清德兩岸路線「不確定性」的疑慮。
江啟臣表示，不管美、中兩強互動的狀況如何，美方都比較注重台灣對外關係處理是「No surprise（沒有意外）」，但賴清德的說法和做法，較不符合這樣的表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言