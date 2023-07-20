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選前撒幣學費補助推馬維拉 陳琬惠：賴清德該怪蔡英文

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠。 聯合報系資料照
民眾黨立委陳琬惠。 聯合報系資料照

副總統賴清德日前提出私立大學學費補助，行政院加碼高中職學費全免，遭質疑執政7年多不做，選前才要做，昨天賴清德還把責任推給前總統馬英九任內都未做。民眾黨立委陳琬惠批，賴不該怪到馬頭上，要怪的是蔡英文總統。

賴清德昨天在民進黨中常會中主動提及外界質疑，指過去7年多沒有推動公私立學費補助，主要原因有兩個，一個是馬英九任內沒有關注相關議題，另一個是蔡英文總統上任初期先進行長照2.0等政策。

陳琬惠指出，蔡總統2012年首次競選時推出十年政綱，就有針對高教公私立資源失衡進行檢討，主張「擴大高等教育公共化」，但執政後卻擺爛至今，選舉快到了，才用最偷懶的撒幣政策買票。

陳琬惠批，賴清德不敢承認蔡政府的怠慢，還推給前朝馬英九，實在可笑；民進黨全面執政7年多，國債已達6兆元，如今高舉體恤青年學子的大旗，齊頭式政策買票，未來要承擔的還是年輕人。

2024大選 總統大選 賴清德 馬英九 陳琬惠 蔡英文

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