軍公教調薪地方埋單 張其祿：中央不要好人做一半

軍公教明年調薪，外界質疑「中央請客，地方埋單」，民眾黨立委張其祿今天表示，軍公教調薪過去由中央全額支出，現在卻傳中央對部分縣市僅補助一半，批民進黨政府選前加碼撒幣，選後將財務壓力推給地方政府，有失公平，甚至打亂地方財政規劃，排擠、壓抑到地方政府資源分配。

張其祿喊話，行政院長陳建仁有guts宣傳加薪，中央就要有guts承擔，不要每次好人都是中央做，有苦都是地方在扛；軍公教調薪有其必要，但中央不該把責任再移轉給地方，徒增地方財政困難。中央既然願意為軍公教加薪，就不該「好人做一半」把責任轉移給地方政府，徒增地方財政困難。

張其祿表示，他過去在立法院院會和教文委員會都曾提出軍公教人員加薪，樂見行政院從善如流，主動挹注中央資源以提高通膨下的軍公教薪資，改善高教人才低薪的問題，但如今出現「中央請客，地方埋單」情形，無疑是把財政壓力推給地方。

張其祿指出，民進黨執政7年多，一直不願積極解決中央和地方財政分配失衡的問題，使得許多地方政府面臨財政窘境，台灣財政長期「強幹弱枝」，中央政府每次有錢都以前瞻預算、特別預算、濫發補助的方式，大撒幣揮霍資源，但地方政府卻常常因為資源不足，連基礎建設、基層人員薪資都顧不好，財政紀律嚴重失衡。