快訊

恒大爆炸誰敢救？財務虧損破紀錄 中國房地產陷黑洞

OL廁所小睡五分鐘「竟變失蹤2小時」 醒來發現公司全炸鍋

影／天降橫禍！板橋女等公車 冷氣17樓落下砸頭命危

軍公教調薪地方埋單 張其祿：中央不要好人做一半

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。 圖/聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。 圖/聯合報系資料照

軍公教明年調薪，外界質疑「中央請客，地方埋單」，民眾黨立委張其祿今天表示，軍公教調薪過去由中央全額支出，現在卻傳中央對部分縣市僅補助一半，批民進黨政府選前加碼撒幣，選後將財務壓力推給地方政府，有失公平，甚至打亂地方財政規劃，排擠、壓抑到地方政府資源分配。

張其祿喊話，行政院長陳建仁有guts宣傳加薪，中央就要有guts承擔，不要每次好人都是中央做，有苦都是地方在扛；軍公教調薪有其必要，但中央不該把責任再移轉給地方，徒增地方財政困難。中央既然願意為軍公教加薪，就不該「好人做一半」把責任轉移給地方政府，徒增地方財政困難。

張其祿表示，他過去在立法院院會和教文委員會都曾提出軍公教人員加薪，樂見行政院從善如流，主動挹注中央資源以提高通膨下的軍公教薪資，改善高教人才低薪的問題，但如今出現「中央請客，地方埋單」情形，無疑是把財政壓力推給地方。

張其祿指出，民進黨執政7年多，一直不願積極解決中央和地方財政分配失衡的問題，使得許多地方政府面臨財政窘境，台灣財政長期「強幹弱枝」，中央政府每次有錢都以前瞻預算、特別預算、濫發補助的方式，大撒幣揮霍資源，但地方政府卻常常因為資源不足，連基礎建設、基層人員薪資都顧不好，財政紀律嚴重失衡。

軍公教 張其祿

延伸閱讀

政府社宅政策跳票？民眾黨團呼籲政府正面回應民眾期待

民眾黨團立委凱道吶喊國會三黨不過半 簽署承諾書

張其祿：外役監被譏「受刑人的渡假山莊」 支持速修法

行政院拍板補助私大學費、高中職全免 立委：政策買票

相關新聞

確定出席藍全代會 韓國瑜：和提名候選人並肩下架民進黨

國民黨23日將舉行全代會，預計將通過正式程序，提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，高雄市前市長韓國瑜今透過媒體群組發聲...

藍轟軍公教加薪未全額補助地方 政院：補助優於以往

行政院宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%，傳出中央不援例全額補助，地方政府需自負一半，讓國民黨立委王鴻薇等人昨天...

選前撒幣學費補助推馬維拉 陳琬惠：賴清德該怪蔡英文

副總統賴清德日前提出私立大學學費補助，行政院加碼高中職學費全免，遭質疑執政7年多不做，選前才要做，昨天賴清德還把責任推給...

以為引進科技 能解決檢察官過勞問題 卻無視了他們真正的困境

法務部於6月27日與工研院簽署合作意向書儀式，要將科技應用於司法實務，以解決檢察官工作過勞問題。然而，新聞稿寫得洋洋灑灑、鼓舞人心，但究竟要如何解決第一線檢察官過勞一事，未見有明確之方向及作法。...

馬英九邀20陸生訪慈濟 籲蔡政府勿用政治語言攻擊

馬英九基金邀請中國大陸5所大學師生來台交流，20多人今天上午參訪花蓮慈濟精舍，馬英九也拜會證嚴法師。有綠委質疑是「統戰團...

軍公教調薪地方埋單 張其祿：中央不要好人做一半

軍公教明年調薪，外界質疑「中央請客，地方埋單」，民眾黨立委張其祿今天表示，軍公教調薪過去由中央全額支出，現在卻傳中央對部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦