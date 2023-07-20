亞總理監事會開幕 蔡英文：2050淨零排放「先大後小」

蔡英文總統今天出席「亞洲台灣商會聯合總會」第30屆第3次理監事聯席會議開幕典禮，她表示，面對疫後的挑戰及威權主義的擴張，政府會多管齊下，強化台灣的經濟及社會韌性，也落實淨零轉型，提升台灣的國際競爭力，並期許台灣與各國持續深化經貿合作，共同建立具有韌性且安全的跨國供應鏈。

蔡總統提到，為了呼應全球淨零趨勢，政府在今年初通過「氣候變遷因應法」，也將「2050淨零排放」的目標正式入法。同時，也會透過「先大後小」、「以大帶小」的模式，由大企業帶頭建立低碳供應鏈，減輕中小企業在轉型過程遇到的衝擊。

蔡總統表示，還記得今年4月，亞洲台灣商會聯合總會總會長陳五福率團到總統府拜訪交流，很快今天又有機會跟亞總的好朋友見面。今年是亞總成立30周年，在歷屆會長的帶領之下，會員遍布亞洲17個國家及地區，非常蓬勃發展。

蔡總統提到，大家不僅在海外協助台灣推展外交和僑務工作，也十分關心國內的產業發展。面對疫後的挑戰，政府會多管齊下，強化台灣的經濟及社會韌性，也要落實淨零轉型，提升台灣的國際競爭力。

蔡總統說，政府希望給產業更多支持，因此經濟部在疫後特別預算當中，特別編列3年317億元，協助受到疫情衝擊最多的中小企業。目標是希望企業不僅能夠度過短期難關，也要邁向數位化、低碳化的升級轉型。

蔡總統指出，產業需要人才，政府也積極來培養；台灣成立的半導體學院以及重點產業學院，已經達到11所，能夠持續培育更多高階人才，帶動產業進步。

蔡總統指出，政府也將設立「Talent TAIWAN」，透過一站式的國際攬才及服務中心，延攬各國優秀人才，並且協助企業媒合專業人才因應布局全球的需求。也會特別加強招攬各國僑外生來台就讀，並且持續協助台商朋友，共同布局新南向市場，讓優秀的僑生人才成為產業發展最堅實的後盾。