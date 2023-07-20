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索馬利蘭代表處欺台籍員工 外交部：第一時間表達重視

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國民黨北市議員張斯綱今與陳情人開記者會，揭發索馬利蘭駐台代表處代表，涉嫌欺壓台籍員工、不當解雇，更無視索籍職員對其疑似性騷擾及妨害自由等行為。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員張斯綱今與陳情人開記者會，揭發索馬利蘭駐台代表處代表，涉嫌欺壓台籍員工、不當解雇，更無視索籍職員對其疑似性騷擾及妨害自由等行為。記者林佳彣／攝影

國民黨北市議員張斯綱今揭發索馬利蘭駐台代表處代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud），涉嫌欺壓台籍員工、不當解雇，更無視索籍職員疑似性騷擾及妨害自由等行為，批外交部冷眼旁觀。外交部表示，在去年得知相關訊息後，不但多次主動向當事人A女士表達關心，並支持A女採取法律途徑捍衛權益，也於第一時間向索國駐台代表處表達對本案的重視，呼籲尊重我國勞動法規，妥善解決勞資糾紛。

外交部也曾數度發函各國駐台大使館及代表機構，籲請尊重我國勞動法令的規範與精神，並善盡雇主責任。

至於索馬利蘭駐台代表處雇員（以「經貿組組長」名義對外）持「學生簽證」來台而在該處任職事，外交部強調，從未認定該名雇員具有外交官員身分，並在得知該處聘用該名學生在該處工作後，即於第一時間向該處表達嚴正立場，說明在台外籍學生必須於事前向我國勞動部申領工作許可，才可在台工作，也正式致函該雇員就讀的大專院校，應嚴加留意督考並予以警示，以避免肇生違法情事。

外交部指出，本案當事人與索國駐台代表處及該處索籍雇員間的各項糾紛均已進入法律程序，外交部尊重檢警調查結果及法院判決，日後倘有需要，外交部也將全力配合法院判決要求，循司法互助管道，保障國人權益。

外交部 索馬利蘭 性騷擾

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