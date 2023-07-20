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賴清德爭議言論美要求說明？美智庫：絕非空穴來風

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德。本報系資料照
民進黨總統參選人賴清德。本報系資料照

民進黨總統參選人賴清德近日拋出「走入白宮」的說法，外媒「金融時報」報導指出，美方官員要求我國政府澄清爭議言論；總統府、外交部皆否認相關消息。不過，一位美國兩岸關係智庫成員表示，華府無論涉台政策圈、智庫有相關討論與質疑，絕非空穴來風，賴清德要走蔡英文兩岸路線沒問題，但現在美方要問的恐怕是，「賴清德有這能力嗎？」

美智庫人士表示，華府「疑賴論」並非最近才突然出現，有其脈絡可循，早在半年前，美涉台政策圈就提出「三段論」示警，目前藍、綠、白檯面上人選的兩岸論述，美方都有保留。其中，對賴清德部分，台獨標籤撕不掉加上兩岸團隊不夠力，雖然言必稱遵循蔡英文路線，但美方並未「開綠燈」。

美智庫人士指出，賴陣營持續以蔡英文「四個堅持」作為兩岸論述，並多次重申此立場，盼向中間靠攏的路線能化解疑慮。但賴在五月出席總統府資政辜寬敏告別紀念會，引述辜所提「兄弟之邦」兩岸論述，已再次引起美方高度關注；如今再脫口而出「台灣總統走入白宮」，皆無助於消除美方疑慮。

該人士說，賴清德要延續蔡英文路線，本來就不應該照本宣科、全盤接收，現在更迫切的問題是，賴三不五時就會出現超出「四個堅持」框架的言論，能否走穩蔡英文兩岸路線，不安定感持續存在。

民進黨高層表示，不管是金融時報還是中國駐美代表和國內部份人士，一連串的放話看起來是連續性的行為，而該報導一見刊，立刻有美國的高階官員出來否認，可看出外交團隊與美方溝通密切。

涉外人士表示，該篇報導中採訪了具名、不具名人士共8位，其中具名受訪的三位受訪者中，各有不同政治立場，但反而是持相對中立立場者，對賴的評論話講得最重，這是個指標，也能證明美方對賴的發言有疑慮，並非是放話，而是真實存在的疑慮。期盼賴清德陣營勿以「假裝沒這回事、定義為放話」來做為回應看待此事。

該人士指出，此事若不處理，嚴重點可能影響到賴清德8月訪美規格，目前賴訪美先遣團已出發，但其陣容攤開只能說是差強人意，也再次凸顯出了賴清德在美中台國際關係上，缺乏有力團隊的問題。

蔡英文 賴清德

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