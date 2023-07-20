外媒稱美關切賴清德「進白宮」 綠高層：連續性放話

外媒「金融時報」報導，民進黨總統參選人賴清德拋出「走入白宮」主張，引發美方官員要求台灣政府澄清。民進黨高層今天表示，近期一連串放話是連續性的行為，而該報導一見刊，立刻有美國的高階官員出來否認，可看出外交團隊與美方溝通密切。

民進黨高層指出，這次事件和2012年時任總統參選人蔡英文也曾被「金融時報」質疑一事比較起來，可以看出總統的團隊與美國、世界其他民主國家的關係越來越緊密，「金融時報」報導一出來，美國的高階官員立刻出來做否認，這表示國安、外交團隊與美國的互動及溝通，是非常緊密且密切的，這是非常大的不一樣。

賴清德競選總部發言人陳世凱說明，賴清德對兩岸及區域的立場始終非常堅定，就是持續用「中華民國台灣」團結台灣社會、用「四個堅持」維持現狀，以及透過「四大支柱」展現台灣守護民主自由的決心，與國際社會共同致力於區域的安全和平以及穩定發展。