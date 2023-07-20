藍轟軍公教加薪未全額補助地方 政院：補助優於以往
行政院宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%，傳出中央不援例全額補助，地方政府需自負一半，讓國民黨立委王鴻薇等人昨天批評「中央選前請客，選後逼地方政府籌錢埋單」，要求中央全額補助。副主計長陳慧娟表示，全額補助只有第一年，本次補助優於以往，以往是針對地方財政差短的部分協助，這次是連沒有差短的縣市都補助一半。
陳慧娟表示，地方政府有其財政支出跟財政收入，比如一些地方稅是基本財政收入，而人事費是地方基本財政支出等。針對調薪的部分，中央對地方的協助是針對財政收入不足以支應的部分，也就是所謂的差短去予以協助。往年基本上，如果地方政府編列預算的時程來得及，那就是針對不足的部分協助，會全額補助是基於調薪宣布的時點，在地方制度法編列（預算）的時效未能納入預算時，就會全額協助，但基本上全額協助是在第一年，第二年就會進入基本財政收支差短，所以所謂的全額協助只有第一年。
陳慧娟提到，目前沒有差短的部分是六都、金門縣跟新竹市，113年度特別基於好意補助一半，以往是針對不足協助，6月1日宣布調薪，但還是針對前述8個沒有差短的縣市補助一半，是獲得比以往更多的協助。
陳慧娟表示，這次調薪跟107年度類似，107年度只針對不足協助，113年度是針對沒有不足的部分，也特別協助一半。至於補助金額，她說，沒有差短的八縣市是協助一半，其餘的是百分之百協助，兩種協助加在一起共是125億。
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