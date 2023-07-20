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出席小水力發電設計比賽開幕 蔡英文：發展再生能源是國家政策的主軸
蔡英文總統上午前往台灣大學水工試驗所，出席「第七屆全國高中職、大專 小水力發電設計比賽開幕典禮」。蔡英文在致詞時，談到重返台大校園有不少的建築外觀和當年念書是一樣，期待內部能走向淨零的趨勢。
蔡英文總統表示淨零成為全民的運動，把國家帶到淨零的目標。我們面臨極端氣候的挑戰，2050淨零轉型成為國際趨勢，發展再生能源是其中關鍵的一環。近年來我們也很積極的推動再生能源，發展再生能源也成為國家政策的主軸，是政府的大工程。
蔡英文總統提到台灣高山、多雨適合發展「小水利發電」。分散化、在地化的特性，更能引進社區公民的參與，加上小水利發電能夠24小時發電。小規模自發自用的模式，和社區公共用電的結合，與和河川生態友善共融。為了讓小水力發電更好的發展，上個月政府透過修法放寬小水力發電設置的形式，期待小水發電有更好的發展。
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