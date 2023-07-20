出席小水力發電設計比賽開幕 蔡英文：發展再生能源是國家政策的主軸

蔡英文總統上午前往台灣大學水工試驗所，出席「第七屆全國高中職、大專 小水力發電設計比賽開幕典禮」。蔡英文在致詞時，談到重返台大校園有不少的建築外觀和當年念書是一樣，期待內部能走向淨零的趨勢。

蔡英文總統表示淨零成為全民的運動，把國家帶到淨零的目標。我們面臨極端氣候的挑戰，2050淨零轉型成為國際趨勢，發展再生能源是其中關鍵的一環。近年來我們也很積極的推動再生能源，發展再生能源也成為國家政策的主軸，是政府的大工程。