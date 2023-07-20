孫曉雅稱AIT想當內湖好鄰居 李彥秀：希望不是只有嘴巴當

美國在台協會（AIT）台北辦事處規畫擴建，但遭到在地民眾反彈。AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨表示，AIT有三分之一的美國員眷住在內湖，也是社區一分子，「我們希望當好鄰居」。港湖立委參選人李彥秀上午表示，希望孫曉雅處長不是只有嘴巴當內湖的好鄰居。

李彥秀指出，幾天起砲聲隆隆的說明會，終於換得孫處長的回應。只是更要提醒孫處長，AIT擴建引發反彈，不應該有意外。過去AIT在內湖與地方零互動，擴建計畫更是零溝通，好不容易盼到說明會，AIT不但躲在外交部背後，甚至沒有提出任何具體的措施，怎麼當好鄰居？

李彥秀說，過去的零互動，更早就讓內湖居民對於AIT打上了一個大問號。靠著台美友好的帽子，大家對於友邦的需求都可以勉為其難接受，但絕不是軟土深掘。

李彥秀表示，她更期待孫處長提出亡羊補牢的措施，讓內湖市民看到AIT想當好鄰居的心意與動力。也具體建議AIT思考以下方案。

一，首先，未來擴建計劃中非關機密的休閒設施、停車空間，應該要能夠有鄰近里民共享的機制。真的讓市民可以走進AIT。

第二，除了硬體空間的共享，更期待看到AIT能有有軟體思維的改變。台灣有許多節日跟美國同步歡慶，包含聖誕節、萬聖節等等，都應該是讓市民走進AIT或是AIT走進社區的絕妙時間。甚至美國每年必定歡慶的7月4日獨立紀念日，同樣也應該是AIT有機會跟市民一起慶祝成熟民主制度的好時機。

李彥秀說，最後，她更期待AIT不要躲在外交部背後，盡快召開第二次說明會，用有誠意的溝通，化解居民的疑慮。不應該遺忘民主制度下溝通永遠是最必然的成本。只有真的願意敞開胸懷，才是解決反彈的基本精神。