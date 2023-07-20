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孫曉雅稱AIT想當內湖好鄰居 李彥秀：希望不是只有嘴巴當

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
港湖立委參選人李彥秀希望孫曉雅處長不是只有嘴巴當內湖的好鄰居。圖/取自李彥秀臉書
港湖立委參選人李彥秀希望孫曉雅處長不是只有嘴巴當內湖的好鄰居。圖/取自李彥秀臉書

美國在台協會（AIT）台北辦事處規畫擴建，但遭到在地民眾反彈。AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨表示，AIT有三分之一的美國員眷住在內湖，也是社區一分子，「我們希望當好鄰居」。港湖立委參選人李彥秀上午表示，希望孫曉雅處長不是只有嘴巴當內湖的好鄰居。

李彥秀指出，幾天起砲聲隆隆的說明會，終於換得孫處長的回應。只是更要提醒孫處長，AIT擴建引發反彈，不應該有意外。過去AIT在內湖與地方零互動，擴建計畫更是零溝通，好不容易盼到說明會，AIT不但躲在外交部背後，甚至沒有提出任何具體的措施，怎麼當好鄰居？

李彥秀說，過去的零互動，更早就讓內湖居民對於AIT打上了一個大問號。靠著台美友好的帽子，大家對於友邦的需求都可以勉為其難接受，但絕不是軟土深掘。

李彥秀表示，她更期待孫處長提出亡羊補牢的措施，讓內湖市民看到AIT想當好鄰居的心意與動力。也具體建議AIT思考以下方案。

一，首先，未來擴建計劃中非關機密的休閒設施、停車空間，應該要能夠有鄰近里民共享的機制。真的讓市民可以走進AIT。

第二，除了硬體空間的共享，更期待看到AIT能有有軟體思維的改變。台灣有許多節日跟美國同步歡慶，包含聖誕節、萬聖節等等，都應該是讓市民走進AIT或是AIT走進社區的絕妙時間。甚至美國每年必定歡慶的7月4日獨立紀念日，同樣也應該是AIT有機會跟市民一起慶祝成熟民主制度的好時機。

李彥秀說，最後，她更期待AIT不要躲在外交部背後，盡快召開第二次說明會，用有誠意的溝通，化解居民的疑慮。不應該遺忘民主制度下溝通永遠是最必然的成本。只有真的願意敞開胸懷，才是解決反彈的基本精神。

AIT 李彥秀 內湖 孫曉雅

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