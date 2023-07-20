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美眾院外委會提案 支持美台洽簽避免雙重課稅協定

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
眾議院外交委員會提出跨黨派的台灣租稅協定法。圖為美國與中華民國國旗。 報系資料照片
眾議院外交委員會提出跨黨派的台灣租稅協定法。圖為美國與中華民國國旗。 報系資料照片

繼美國聯邦參議院外交委員會審查通過，支持美國與台灣洽簽避免雙重課稅協定的法案後，眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）和首席議員米克斯（Gregory Meeks）提出跨黨派的台灣租稅協定法（Taiwan Tax Agreement Act），跟上參議院腳步。

這部法案授權拜登政府與台灣洽簽稅務協定，以促進雙邊投資、避免逃漏稅，並讓企業得避免美台雙重課稅。

麥考爾在新聞稿提到，這部法案將能強化美國與台灣的經濟關係，促進投資有利美國之外，也能捍衛台灣並維持印太區域和平穩定；當中共持續增加對台灣的壓力時，沒有比設法強化美台經濟關係更重要的了。

台美關係

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