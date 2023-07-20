美眾院外委會提案 支持美台洽簽避免雙重課稅協定

國民黨立委傅崐萁陷入MeToo風暴，國民黨經過一個多月的調查後稱查無實據。傅崐萁隨即大動作宣稱，這起事件是鏡週刊及NCC為讓鏡電視通上架「圍魏救趙」。對此，有花蓮地方人士分析，傅崐萁此舉其實是在宣告，他已經順利連任。該地方人士還說，目前在花蓮，選民投票意向不會因為傅崐萁遭指控涉MeToo而產生多大的影響，反倒是傅家在花蓮一把抓，所有的資源都要抓在手上，更讓人擔心傅崐萁回鍋選縣長，會否成為永遠的「後山王」。然而，原本的「反傅聯盟」卻因為民進黨主席賴清德的一念之差瓦解了...

2023-07-20 08:00