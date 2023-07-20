孫曉雅談半導體產業 「台美天生互補」

美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅昨天舉行年度記者會，她在會中強調，台美在半導體產業中是天生互補，並稱「台美廿一世紀貿易倡議」完成首批協定簽署對美國拜登政府來說是指標性的成就，相信進入第二輪談判會在討論中看到具體成果。

美國今年是ＡＰＥＣ領袖高峰會的主辦國，是否可能由蔡英文總統代表台灣出席，孫曉雅說，領袖峰會的邀請名單此刻還沒有確定。

孫曉雅說，美國正與台灣合作增進全球供應鏈的韌性，並認為台美之間在高科技產業上，可以說是互補，且增進彼此經濟的成長，她強調美台在半導體產業是天生互補的夥伴，全世界有六十八%的半導體產業，等於有三分之二是在美國設計的，而在台灣也有許多半導體的晶圓廠，美台在雙向科技方面的合作，也為雙邊帶來創新。

在能源韌性與安全方面，孫曉雅說，美方可以提供販售關於能源安全的商品及服務給台灣。

在經濟連結方面，孫曉雅說，台灣在二○二二年是美國的第九大貿易夥伴，也在二○二一年是美國農產品第六大消費市場，隨著如台積電等高科技產業公司赴美投資，台灣現在已是美國成長第四快的外人直接投資來源。