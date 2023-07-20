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孫曉雅：賴過境美國是慣例 「中方不應挑釁」

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰丘采薇陳政錄／台北報導
美國在台協會台北辦事處（AIT/T）昨天舉行記者，處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，台灣是美中之間共同討論議題的其中一個項目，但不是唯一議題。記者胡經周／攝影
美國在台協會台北辦事處（AIT/T）昨天舉行記者，處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，台灣是美中之間共同討論議題的其中一個項目，但不是唯一議題。記者胡經周／攝影

副總統賴清德擬八月率團出席巴拉圭共和國新任總統潘尼亞就職典禮，並過境美國。ＡＩＴ處長孫曉雅昨天表示，賴清德將於去程、回程中過境美國，過境是慣例，中國大陸不應以此為藉口挑釁，也希望大陸不會選擇這麼做。

在昨天的大陸外交部例行記者會上，被問到賴清德此行，中國大陸是否打算在台灣海峽進行軍事訓練活動或者採取類似措施時，大陸外交部發言人毛寧並未正面回應，僅表示中方將密切關注事態發展。

孫曉雅表示，關於賴清德前往巴拉圭途中過境美國的議題，台灣方面已經宣布這一趟旅程，ＡＩＴ只知道賴清德將於去程、回程中過境美國，而台灣方面尚未宣布賴副總統會在美國哪個城市過境。關於賴清德過境的行程，ＡＩＴ目前也沒有更多的細節。

孫曉雅表示，對於賴清德過境，符合美國長期以來的作法，也符合美台之間非官方關係的本質，同時符合美國一中政策，這次過境跟過去一樣，是按照慣例的做法。過去曾經有非常多次副總統過境美國的前例，包括她在擔任處長期間，賴清德已是過境第二次。

美國 賴清德 孫曉雅

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